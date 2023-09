La spia ABS può accendersi e quando questo si verifica è indice di un problema serio sull’impianto frenante della nostra automobile. Se questa situazione si verifica è bene non lasciarsi prendere dal panico ed analizzare la situazione, ecco cosa fare e come risolvere lo spiacevole inconveniente.

Spia ABS: perché si accende

La Spia dell’ABS se si accende significa che è presente un problema sul sistema che permette alle ruote di non bloccarsi quando si affronta una frenata forte. Questa spia non implica per forza la fermata del veicolo, ma è sempre bene rivolgersi subito ad un professionista così da capire come mai è apparsa sul cruscotto.

Se oltre alla spia dell’ABS è apparso un punto esclamativo rosso vuol dire che il problema ha coinvolto anche l’impianto frenante quindi in questo caso serve chiamare immediatamente un meccanico e non spostare l’auto.

I problemi all’ABS possono riguardare la ruota fonica che è formata da un magnete e da un anello dentato, sensibili allo sporco, sporco che interrompe il segnale causando problemi.

I sensori ruota possono portare alla centralina un errore legato all’ABS ma il sistema potrebbe essere esente da problemi.

La rottura di una spina o cavo dell’ABS può causare l’accensione della spia. E’ bene quindi verificarne l’integrità. Se logori procedere alla sostituzione e verificare nuovamente.

Infine vi possono essere problemi al sistema ABS come sensori difettosi, o difetti al motore della pompa. Si tratta della problematica più grave e costosa.

Spia ABS: come risolvere

Dopo aver constatato che la problematica è legata ad una delle quattro situazioni sopra elencate far procedere un professionista alla risoluzione e una volta che il sistema torna a funzionare correttamente riprendere il veicolo.

Sono situazioni che possono capitare, difficilmente l’ABS può rompersi ma può capitare, in ogni caso la prudenza bisogna mantenerla sempre perché con i dispositivi di sicurezza è necessaria la massima attenzione.