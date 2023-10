Perché la spia AdBlue non si spegne? I principali motivi della sua continua accensione e come risolvere l'annoso problema.

L’AdBlue è un liquido di colore blu come suggerisce il nome, che funge da additivo per ridurre le emissioni di ossido di azoto nei motori diesel. Spesso la sua spia di colore giallo non si spegne anche se il serbatoio dedicato è stato riempito del liquido. Vi spieghiamo perché accade e come risolvere il problema.

Perché la spia AdBlue non si spegne

Quando la spia si accende la prima cosa da fare è recarsi in un’officina meccanica. Il più delle volte la sua presenza nel pannello di controllo dell’auto non rappresenta un problema in quanto basta un rabbocco del liquido e questa scompare.

Se nonostante il rabbocco del liquido questa rimane presente significa che sono presenti altri problemi. Di seguito vi elenchiamo i più comuni:

Errore di lettura del livello o del contatore AdBlue – in questo caso il problema è di natura elettronica e bisogna verificare se non è correlato ai sistemi che portano l’AdBlue agli iniettori motore.

– in questo caso il problema è di natura elettronica e bisogna verificare se non è correlato ai sistemi che portano l’AdBlue agli iniettori motore. Avaria sistema AdBlue per bassa pressione additivo – se l’additivo non entra nella giusta pressione il sistema che lo controlla va in protezione per evitare ulteriori danni al motore. Far controllare il sistema ad un esperto.

– se l’additivo non entra nella giusta pressione il sistema che lo controlla va in protezione per evitare ulteriori danni al motore. Far controllare il sistema ad un esperto. Pompa AdBlue difettosa – la pompa che manda il fluido nel motore può rompersi, in questo caso dopo aver verificato l’effettiva rottura procedendo alla sostituzione il problema non dovrebbe più presentarsi.

– la pompa che manda il fluido nel motore può rompersi, in questo caso dopo aver verificato l’effettiva rottura procedendo alla sostituzione il problema non dovrebbe più presentarsi. Perdita dalle tubazioni che alimentano l’iniettore dell’SCR – le tubazioni che alimentano l’iniettore SCR, ovvero quello volto a ridurre la quantità di ossido d’azoto prodotta dal motore diesel. possono perdere, una volta individuata la perdita rabboccare nuovamente e vedere se la spia si spegne.

Qualsiasi sia il caso tra quelli scritti sopra l’importante è non rimandare il controllo dell’AdBlue perché altrimenti si possono verificare gravi malfunzionamenti al motore ed il conducente può incorrere in sanzioni per mancato rispetto delle normative legate alle emissioni.

