Mazda ha lanciato sul mercato la versione ibrida del proprio suv MX-30 chiamandolo R-EV infatti in questa versione vi è un propulsore elettrico abbinato ad uno a benzina che ha la peculiarità di fungere da range extender. In questo articolo analizzeremo la scheda tecnica dell’auto e i suoi consumi.

Mazda MX-30 R-EV: Scheda tecnica e consumi

Dal punto di vista tecnico la prima novità che colpisce è la presenza di un propulsore elettrico capace di sviluppare 170 cavalli in accoppiata al Wankel da 74 cavalli. Ora non svolge più il suo ruolo di principale unità motore come accaduto in passato sulle grandi RX che tanto hanno fatto appassionare il pubblico, sia nelle versioni aspirate che turbo.

La potenza totale è quindi di 244 cavalli. I tecnici giapponesi hanno scelto il rotativo per la sua particolare compattezza, entrambi i motori sono posizionati nella zona posteriore dell’automobile.

La velocità massima è autolimitata in tutte le versioni a 140 km/h e lo scatto da 0 a 100 è fissato in 9,1 secondi 6 decimi di secondo più rapida rispetto ai 9,7 della variante BEV.

Il serbatoio della versione REV è da 50 litri di benzina che possono essere impiegati quando l’utente decide di optare per una scalata in caso di un sorpasso o per preservare la carica elettrica per un utilizzo futuro, ipotesi particolarmente utile in ambito urbano.

Il dato diffuso dalla casa di Hiroshima relativo ai consumi di questo modello è fissato in 1 l/100 km con emissioni pari a 21g/km di CO2.

Un’auto quindi molto parca nei consumi merito anche del piccolo motore a benzina e della velocità massima autolimitata. Questa scelta non permette di raggiungere velocità elevate che altrimenti causerebbero un consumo maggiore di carburante.

