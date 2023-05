La Peugeot 408 è particolarmente amata dagli acquirenti italiani, ma in questo articolo ci concentreremo sulla versione 180 Hybrid.

Peugeot 408 180 Hybrid: caratteristiche, design, spazio, interni

Con una lunghezza di 4,69 metri e una larghezza di 1,85 metri, la Leonessa condivide le sue dimensioni con la Tesla Model 3. Con un tetto che culmina a 1,48 m – un centimetro in meno di una Hyundai Ioniq 6 – la 408 trova logicamente posto nella classe delle utilitarie. Infatti, sul suo sito ufficiale, il Leone scrive “berlina” a tutte lettere.

Tuttavia, il design confonde le linee. Gli inserti neri sui passaruota e sui pannelli laterali sono molto evidenti. Negli ultimi anni, il reparto stile di Peugeot non è stato avaro di linee ed effetti. La 408 segue questa tendenza: spoiler triangolari nella parte superiore del lunotto, grandi paraurti posteriori in plastica per nascondere l’imponente sbalzo posteriore, elementi fumé…

Ma potrebbe anche essere classificata come una grande compatta. Condivide la piattaforma, il cambio e la plancia con la recente 308. Quindi non siamo troppo lontani.

Interni

Per la 408, le vere buone notizie iniziano dalla poppa. Quando si apre il bagagliaio, si scopre una maxi-portata ben studiata: l’apertura è ampia e squadrata e la soglia di carico non sale sopra le ginocchia.

Il bagagliaio offre 471 litri di spazio per lo stivaggio (buono), un vano laterale con reti (migliore) e la possibilità di ripiegare il sedile a panchina tirando una manopola (ottimo). L’unico rammarico è che lo spazio limitato sotto il pavimento non consente di riporre più di un cavo di ricarica. È probabile che la presa di corrente domestica si trovi accanto alla spesa.

Al centro si trova lo schermo da 10 pollici dell’infotainment, accompagnato dalle sue levette (scorciatoie virtuali in francoprovenzale). I tasti del pianoforte completano questi cortocircuiti migliorando l’ergonomia. Problema: nessuna scorciatoia diretta per la telecamera a 360°. È un peccato. Inoltre, la navigazione TomTom non è all’altezza se si sposta rapidamente la mappa.

I materiali sono di buona qualità e non ringrazieremo mai abbastanza Stellantis per aver isolato i suoi inserti laccati in aree dove il contatto con oggetti contundenti (aspirapolvere, chiavi…) è raro.

Prestazioni

In città, il 408 è un amico docile. Se lo stato di carica della batteria lo consente, è possibile guidare in modalità 100% elettrica in un notevole silenzio. Il volante piccolo facilita le manovre e il raggio di sterzata di 11,2 metri non crea alcuna ansia.

Qual è il problema? La visibilità. Il lunotto posteriore è un piccolo lucernario. E la vostra speciale visione dell'”angolo cieco” sul retro destro vi deluderà. No, non c’è un lunotto sopra il bagagliaio, nonostante l’aspetto esteriore.

Su strada è nella media. Quando viene chiamato in causa, il motore 4 cilindri PureTech fa sentire la sua presenza vibrando leggermente, ma mostrando anche un buon livello di salute, anche se “si ferma” a 150 CV. La gestione del cambio automatico EAT-8 contribuisce alla buona impressione. Con l’intervento della macchina sincrona, la potenza cumulativa è di 180 CV.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 8 secondi – rendendo irrilevante l’acquisizione dei 225 CV – ma le sensazioni rimangono morbide.

Inoltre, i camici bianchi di Peugeot hanno pensato bene di non indurire gli ammortizzatori oltre il ragionevole per mantenere la precisione della 308. L’auto rotola dolcemente per compensare i suoi 1.700 kg. Di conseguenza, la berlina ha la precisione di una matita ben affilata piuttosto che quella di una matita meccanica. Ai fini del chilometraggio, probabilmente è meglio così.

