Peugeot 508 2023: caratteristiche, design, interni, tecnologia

Tutte le caratteristiche principali di questo nuovo restyling dal look inedito.

La Peugeot 508 arriverà nel 2023 con un look nuovo. Si tratta di un’auto familiare di medie/grandi dimensioni prodotta da Peugeot a partire dal 2010, quando è stata presentata la prima generazione. Alla prima è seguita la seconda generazione nel 2018, di cui fa parte la Peugeot 508 2023, disponibile in 4 allestimenti: Active, Allure, Allure Sport e GT.

La Peugeot 508 è alimentata da un motore a 4 cilindri turbo da 1,6 litri con 2 potenze.

Peugeot 508: caratteristiche

L’aspetto della Peugeot 508 2023 è caratterizzato da una griglia anteriore cromata, luci diurne, fari alogeni o a LED e una griglia di ventilazione inferiore per un maggiore raffreddamento. I cerchi da 17, 18 o 19 pollici, le maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e gli specchietti laterali regolabili e ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione sono tutte caratteristiche delle fiancate.

Il posteriore della Peugeot 508 2023 è caratterizzato da fari fendinebbia, luci posteriori a LED e una linea nera tra le luci con il logo Peugeot.

Tra i colori esterni proposti figurano il blu inchiostro, il rosso elisir, il nero Perla Nera, il grigio platino, il grigio Artense e il bianco perla. Le misure esterne sono 483 cm di lunghezza, 185,3 cm di larghezza, 145,6 cm di altezza e 279,5 cm di passo.

Gli interni comprendono sedili in tessuto, in doppio materiale o in Alcantara e Nappa, volante sportivo multifunzionale, sedili posteriori ripiegabili, pulsante di avviamento del motore, sedili anteriori regolabili, illuminazione ambientale, bracciolo centrale anteriore con portabicchieri, alzacristalli elettrici e climatizzatore automatico bi-zona.

Peugeot 508 2023: tecnologia e infotainment

Uno schermo di infotainment da 8 o 10 pollici, un display informativo per il conducente da 12,3 pollici, Bluetooth, porte USB e AUX, Bluetooth, connettività phone mirroring e un sistema audio HiFi premium FOCAL con 8 o 10 altoparlanti sono le caratteristiche tecniche.

Peugeot 508 2023: motori

La Peugeot 508 è alimentata da un motore a 4 cilindri turbo da 1,6 litri, con 165 CV o 217 CV e 240 Nm o 300 Nm di coppia. Il motore è collegato a un cambio automatico a 6 o 8 rapporti e a una trasmissione FWD. Il tempo di percorrenza da 0 a 100 km/h è compreso tra 9,5 e 8,0 secondi e la velocità massima è compresa tra 223 e 248 km/h.

LEGGI ANCHE: