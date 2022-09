La nuova ed inedita Peugeot 408 first edition, può essere acquistata in Italia in un’esclusiva serie limitata di sole 50 unità. La Nuova 408 First Edition adotta la motorizzazione di uno dei vertici della gamma, quella ibrida plug-in da 225 CV, e si caratterizza per una ricca dotazione Source.

Nuova Peugeot 408 First edition: una serie limitata

La nuova Peugeot 408 First Edition è un’esclusiva serie limitata dotata del motore più prestazionale della casa, il Plug-In Hybrid 225. Design, colore, tecnologia ed equipaggiamenti, sono solo 50 le unità di Peugeot 408 Plug-In Hybrid 225 GT First Edition che offriranno il meglio ai loro proprietari, con l’aggiunta di una dotazione che permetterà di sfruttarne al meglio le potenzialità come l’Electric Pack Home o l’Electric Pack Street.

Questa versione di lancio è ordinabile esclusivamente online con un prezzo di lancio di 40.900 €.

Gli esclusivi pacchetti della nuova Peugeot 408 First edition

La nuova ed inedita Peugeot può essere acquistata in Italia in un’esclusiva serie limitata di sole 50 unità. Si caratterizza per una ricca dotazione di serie: Colore Blu Obsession, inedito e molto innovativo, specifico per questo modello, con effetti che esaltano il gioco della luce.

Proiettori anteriori Full Led Matrix che permettono di illuminare la carreggiata in maniera selettiva, adattando automaticamente i fari alle condizioni di traffico.

Proiettori posteriori 3D Led Sedili certificati AGR con un rivestimento in tre materiali con cuciture Adamite e con regolazioni elettriche.

Peugeot i-Cockpit con tecnologia 3D, touchscreen da 10″ e gli i-Toggles personalizzabili, in aggiunta al sistema di infotainment i-Connect Advanced che comprende la navigazione connessa e i comandi vocali Drive Assist Plus per il massimo livello di sicurezza.

Electric pack home e street per Peugeot 408 first edition

Su questa nuova Peugeot 408 Plug-In Hybrid 225 First Edition sarà disponibile un Electric Pack gratuito per semplificare le operazioni di ricarica. Si potrà scegliere tra due soluzioni realizzate in collaborazione con Free2Move E-Solutions, una per ricarica privata (Electric Pack Home) ed una per ricarica pubblica (Electric Pack Street).

Peugeot 408 First Edition Electric Pack Home EasyWallbox comprensiva di installazione a domicilio, per ricariche rapide e sicure Cavo T2 Modo 3 Monofase 7,4 kW.

Per la ricarica da wallbox e ricarica da colonnine pubbliche Electric Pack Street 1 anno di ricariche pubbliche illimitate Cavo T2 Modo 3 Monofase 7,4 kW.

Leggi anche sul mondo delle auto: