Nuova Peugeot 408: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Il design

Sebbene lo stile sia un fattore soggettivo, le numerose reazioni osservate qua e là durante i nostri vari test mostrano comunque una reale attrazione per la Peugeot 408.

L’auto francese non è unanime – può esserlo un’auto? -Ma molti di voi tirano fuori lo smartphone quando la vedono. Questa forte personalità, a metà strada tra una berlina e un SUV coupé, nel solco delle ultime Peugeot, è senza dubbio un vantaggio per la Leonessa che porta con sé un’innegabile novità. Anche se non è la prima del suo genere, visto che la cugina Citroën C5 X ha surfato qualche mese prima di lei sull’onda della berlina “post-SUV”.

Comfort

Non basta piacere a prima vista, bisogna anche essere rassicurati nell’uso. È proprio questo che fa la nuova Peugeot 408, conservando un buon livello di spazio nonostante il tetto spiovente. Lo spazio a bordo è superiore a quello di una Peugeot 308 SW, in particolare nella parte posteriore dove lo spazio per le gambe è discreto, anche per gli adulti. Anche il bagagliaio offre una buona quantità di spazio, soprattutto perché la Peugeot 408 è un’utilitaria e non un veicolo a 3 volumi.

La vettura francese è riuscita a modernizzare la sua linea senza sacrificare la praticità.

Guida

Finisce per essere un ritornello: le ultime Peugeot sono meno piacevoli da guidare rispetto alle vecchie generazioni. Resta il fatto che le Leonesse puntano ancora al giusto equilibrio tra dinamismo e comfort. È il caso anche di questa Peugeot 408 che, come le sue sorelle, punta ovviamente sul volante piccolo e sul rapporto di sterzata basso per dare una vera sensazione di agilità.

Il tutto senza compromettere il comfort e senza ricorrere a sistemi di sospensioni particolarmente avanzati, dato che la Peugeot 408 non dispone di sospensioni a controllo pilotato.

Motori

Anche se non possiamo biasimare la Peugeot 408 per aver bandito il diesel dai suoi piani, la vettura francese deve fare i conti con alcuni motori perfettibili. Da un lato, il PureTech 130 mantiene il prezzo d’ingresso poco sopra i 36.000 euro. Ma questo motore a 3 cilindri rimane ruvido ai bassi regimi e il suo suono leggermente stridente non è all’altezza della Peugeot 408. Inoltre, la sua piccola cilindrata (1,2 litri) non consente al cambio automatico EAT8, fornito di serie, di smussare gli scatti.

Ma se volete sfuggire a questo piccolo blocco, dovete optare per l’ibrido ricaricabile da 225 CV. Mentre le prestazioni meccaniche sono decisamente migliori, l’autonomia elettrica non è all’altezza dei concorrenti e il consumo di carburante, una volta che la batteria ha raggiunto il livello minimo di carica, non è un punto di riferimento.

Ergonomia

Gli interni della Peugeot 408 sono spettacolari quanto il suo aspetto esterno. Non è una novità, ovviamente, visto che la plancia è interamente condivisa con la sorellina Peugoet 308, ma poiché questa disposizione è nuova per Peugeot, l’effetto “wow” funziona. D’altro canto, l’i-Cockpit, che colloca i tachimetri sopra il piccolo volante, non è ancora adatto a tutte le taglie.

Per le persone alte che amano guidare basse, la corona del volante invade ancora lo schermo del tachimetro e nasconde alcune informazioni. L’i-Cockpit può anche adattarsi a certi tipi di corporatura, ma restiamo convinti che non spetti al guidatore adattarsi all’auto, ma viceversa.

Prezzo della nuova Peugeot 408

Prezzo a partire da 36.600 € per la versione Allure Hybrid.

