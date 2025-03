Un ritorno alle origini per Peugeot

Peugeot, storicamente legata al motorsport, sta per lanciare la sua prima auto elettrica sportiva: la Peugeot e-208 GTi. Alain Favey, CEO del marchio francese, ha confermato che il modello GTi tornerà a far parte della gamma, unendo il passato glorioso del marchio con le moderne tecnologie a batteria. Questo approccio non solo celebra la tradizione di Peugeot nelle competizioni, ma mira anche a soddisfare le esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

Un’eredità vincente nel motorsport

Peugeot ha una lunga storia nel Campionato Mondiale Endurance (WEC), avendo ottenuto successi significativi sin dagli anni ’90. La vittoria della 9, con Yannick Dalmas e Derek Warwick, ha segnato un’epoca, portando il marchio a conquistare sia il titolo costruttori che quello piloti. La doppietta nella 24 Ore di Le Mans dello stesso anno ha ulteriormente cementato la reputazione di Peugeot come leader nel settore delle auto sportive. Dopo una pausa, il marchio è tornato nel WEC nel 2022 con la 9X8, dimostrando la sua volontà di continuare a competere ai massimi livelli.

Specifiche e aspettative per la Peugeot e-208 GTi

Le specifiche tecniche della nuova Peugeot e-208 GTi rimangono per ora un mistero, ma ci sono già alcune anticipazioni. Si ipotizza che il modello potrebbe adottare lo stesso propulsore delle Abarth 600e e Alfa Romeo Junior Veloce, con una potenza di circa 280 CV. Questo, unito a un sistema di sterzo e sospensioni riviste, potrebbe garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi. Favey ha sottolineato che, se la e-208 GTi avrà successo, non è escluso che possano seguire altri modelli con il badge GTi, ampliando così la gamma di auto sportive elettriche di Peugeot.

Il futuro delle auto sportive elettriche

Il lancio della Peugeot e-208 GTi rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui le auto sportive possono essere anche sostenibili. Con l’aumento della domanda di veicoli elettrici, il marchio francese si prepara a rispondere a questa sfida, mantenendo viva la sua eredità nel motorsport. La combinazione di prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente potrebbe attrarre una nuova generazione di appassionati di auto, desiderosi di vivere l’emozione della guida sportiva senza compromettere il pianeta.