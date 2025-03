Un pneumatico innovativo per le moto custom, progettato per prestazioni elevate e sicurezza.

Introduzione al Diablo Powercruiser

Pirelli ha recentemente lanciato il suo ultimo pneumatico, il Diablo Powercruiser, specificamente progettato per le moto custom. Questo pneumatico si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate, rendendolo ideale per modelli sportivi come bagger, club style e power cruiser. Con un design innovativo e una tecnologia all’avanguardia, il Diablo Powercruiser promette prestazioni elevate e una guida sicura in diverse condizioni.

Caratteristiche tecniche del Diablo Powercruiser

Il Diablo Powercruiser è un pneumatico sportivo che offre un’ottima maneggevolezza e un grip eccezionale. Grazie alla sua costruzione, il pneumatico è in grado di sostenere stress dinamici elevati, sia in fase di piega che durante frenate e accelerazioni. La struttura radiale presenta una cintura in acciaio a 0 gradi, che garantisce una deformazione controllata dell’impronta, migliorando l’adattabilità del pneumatico agli angoli di piega e distribuendo uniformemente lo stress sulla superficie di contatto.

Mescole e tecnologia avanzata

Le mescole utilizzate nel Diablo Powercruiser sono state sviluppate per garantire prestazioni ottimali. Le misure posteriori sono bimescola e arricchite di silice, con la tecnologia Cap&Base che prevede una mescola laterale più morbida per un grip migliore in curva. Inoltre, la mescola centrale più dura assicura costanza prestazionale e equilibrio termico. L’uso della silice consente un ampio intervallo di temperatura operativa, migliorando l’aderenza anche in condizioni di bagnato.

Design e profilo del pneumatico

Il design del Diablo Powercruiser include profili multi-raggio e più appuntiti rispetto ai pneumatici tradizionali nel segmento Custom-Touring. Questa caratteristica offre una maneggevolezza superiore e cambi di direzione rapidi. La spalla più piatta del pneumatico garantisce una maggiore tenuta di traiettoria in curva, mentre l’altezza ottimizzata dei fianchi promette un’ottima trazione sia in accelerazione che in uscita di curva.

Disponibilità e misure

Il Pirelli Diablo Powercruiser sarà disponibile nel corso dell’anno e è stato presentato durante la Daytona Bike Week, un evento di riferimento per gli appassionati di moto. Le specifiche del pneumatico includono misure sia radiali che convenzionali, come 150/80 B 16 M/C 71H TL e 240/40 VR 18 M/C (79V) TL, tra le altre. Con queste caratteristiche, il Diablo Powercruiser si propone come una scelta eccellente per i motociclisti che cercano prestazioni elevate e sicurezza.