Polestar 3 Long Range AWD: prezzo e autonomia

Polestar 3, arriva in Italia entro la fine dell'anno sia in versione base che Performance.

La casa svedese Polestar è da qualche anno che si è staccata da Volvo ed ha cambiato la propria identità, non più focalizzata all’ambito racing come nel passato, ora si dedica alla produzione di veicoli elettrici che portano il suo nome. La vettura di questo articolo è la Polestar 3 di cui scopriremo maggiori dettagli.

Polestar 3 Long Range AWD: autonomia e prezzo

La Polestar 3 arriverà sul nostro mercato entro la fine di quest’anno infatti ha fatto il proprio debutto globale lo scorso 12 ottobre 2022 quando è stata svelata agli addetti ai lavori.

Quella presentata era la vettura ancora nel suo stadio prototipale che poco però discosta dalla vettura prodotta in serie. Si tratta quindi di un grande suv dotato di un motore elettrico di tipo dual-motor che offre una potenza di 517 cavalli con il pacchetto Performance.

Sono due le versioni disponibili per il mercato italiano, quella normale e come scritto sopra la versione Performance

L’autonomia della versione di lancio è fissata in 610 km con una sola ricarica, un dato positivo, considerando anche la mole del veicolo non certo esile.

Il prezzo della Polestar 3 è di 93.750€ per la versione Dual Range senza pacchetto Performance. Per la versione Performance servono invece 100.750€.

La differenza di prezzo non è così ampia come il cambiamento che si ha provando le due auto. Una scelta quella del marchio svedese fatta anche per avere buoni numeri di vendita da entrambe le versioni.

Sarà interessante capire, dalle vendite appunto, come verrà concepito il veicolo sul mercato italiano, di per sé scettico sulle auto elettriche ed in particolare sui suv dotati di questa motorizzazione.

Lo si vedrà dalla sua presenza su strada. Sicuramente il fatto che sia una vettura green e molto tecnologica farà breccia in una specifica fetta di mercato automobilistico.

