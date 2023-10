Cambio gomme invernali 2023, le date per essere in regola e il costo per montarle sull'auto.

L’arrivo delle temperature rigide dopo un’estate prolungata coincide in questo 2023 con il periodo in cui per legge bisogna cambiare gli pneumatici passando al montaggio di quelli invernali. In questo articolo scopriremo quando farlo e quanto costa.

Cambio gomme invernali 2023: quando farlo e quanto costa

Ogni anno arriva il momento per ciascun automobilista di cambiare gli pneumatici estivi con quelli invernali. Un passaggio di mescola obbligato a causa del clima più rigido che necessita di una gomma dalla mescola più adatta a sopportare temperature più basse.

La mescola invernale non solo sopporta meglio le temperature del periodo ma assicura maggior grip in condizioni di asfalto reso sdrucciolevole dalle condizioni climatiche, permettendo quindi di abbassare notevolmente gli spazi di frenata, garantendo quindi all’utente una guida più sicura.

Infatti sulla gomma è riportata l’icona della montagna e del fiocco di neve, vale a dire che quel pneumatico è ideale da utilizzare su strade innevate garantendo un ottimo grip, in alcuni modelli recenti non è necessario montare le catene da neve se si guida sulla neve.

La data limite per questo passaggio è quella del 15 novembre, ma è possibile farlo a partire dal 15 ottobre. Entro questa data è possibile cambiare la mescola dei propri pneumatici passando alle gomme invernali.

Se non si ha intenzione di montare le invernali per essere in regola basta avere a bordo le catene, nella medesima misura del pneumatico montato, che corrisponde a quella scritta a libretto.

Anche chi è dotato di pneumatici 4 stagioni può fare a meno di passare ad un’altra mescola dato che sono state specificatamente costruite per garantire un buon livello di grip in ciascuna stagione, affrontando sia l’estate che l’inverno.

Il costo per il montaggio varia da gommista a gommista, di solito se si arriva in officina con le gomme già acquistate, il prezzo medio è di 10 euro a gomma, quindi un totale di 40 euro per le quattro ruote.

