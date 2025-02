Il contesto attuale del mercato delle auto elettriche

Negli ultimi anni, il mercato delle auto elettriche ha visto una crescita esponenziale, ma recenti dati indicano un rallentamento significativo. Marchi come Polestar, che si sono posizionati come concorrenti diretti di giganti come Tesla, stanno affrontando sfide senza precedenti. La crescente concorrenza e un modello commerciale che ha mostrato i suoi limiti hanno portato l’azienda a rivedere le proprie previsioni di vendita, passando da un obiettivo di 155.000 unità a circa 100.000 per il 2024.

Le nuove strategie di Polestar

Con l’arrivo del nuovo CEO, Michael Lohscheller, Polestar ha avviato un piano ambizioso per rilanciare le vendite e ampliare la rete commerciale. Lohscheller, noto per le sue esperienze in aziende come Opel e VinFast, ha dichiarato che il suo obiettivo principale è aumentare il numero di punti vendita e showroom. Attualmente, in Italia ci sono solo due punti vendita, ma il piano prevede di arrivare a cinque nel prossimo futuro. Questo approccio mira a rendere il marchio più accessibile e a facilitare l’acquisto di veicoli elettrici da parte dei clienti.

Un approccio ibrido tra fisico e digitale

Polestar sta puntando su un modello di business ibrido, combinando vendite fisiche e digitali. Sebbene il percorso digitale stia funzionando, l’azienda riconosce l’importanza di avere punti vendita fisici dove i clienti possano vedere e provare le auto. Questo approccio mira a rispondere alle esigenze dei consumatori, che desiderano comprendere meglio la tecnologia e le opzioni di acquisto disponibili. La creazione di un’esperienza d’acquisto più coinvolgente è fondamentale per attrarre nuovi clienti e aumentare le vendite.

Il focus sulla sostenibilità e l’innovazione

Polestar si distingue nel mercato per il suo forte impegno verso la sostenibilità. L’azienda produce esclusivamente auto elettriche e basa la sua identità su tre pilastri fondamentali: purezza, modernità e performance. Con l’introduzione di modelli come Polestar 3 e Polestar 4, l’azienda sta cercando di dimostrare che le auto elettriche possono essere sia performanti che sostenibili. Inoltre, l’implementazione di tecnologie innovative, come la ricarica bidirezionale e l’integrazione con Google, rappresenta un passo avanti significativo nel settore.

Le sfide future e le opportunità

Nonostante le difficoltà attuali, Polestar è determinata a mantenere la propria identità di marchio premium e a continuare a innovare. La strategia dell’azienda prevede di aumentare il numero di punti vendita a livello globale, passando da 140 a 200 entro la fine dell’anno e a 250 entro il 2026. Questo piano ambizioso, unito a un forte focus sulla sostenibilità e sull’innovazione, potrebbe rappresentare la chiave per il successo futuro di Polestar nel competitivo mercato delle auto elettriche.