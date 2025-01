Un motore potente e una guida coinvolgente

La Porsche 911 GT3 RS 997.2 è un’automobile che rappresenta l’apice della tecnologia e della sportività. Dotata di un motore flat-six aspirato da 3,8 litri, questa vettura è in grado di erogare una potenza di 450 CV e una coppia massima di 430 Nm. La configurazione aspirata non solo garantisce una risposta immediata, ma offre anche un’esperienza di guida che coinvolge completamente il pilota. Il suono inconfondibile del motore è diventato il marchio di fabbrica della serie GT3 RS, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica.

Design e caratteristiche distintive

La Porsche 911 GT3 RS 997.2 si distingue per il suo design elegante e senza tempo. La carrozzeria, rifinita in un originale bianco Carrara White, è abbinata a una livrea dorata che ne sottolinea l’esclusività. I cerchi multirazze da 19 pollici, insieme ai freni carboceramici, garantiscono prestazioni eccezionali sia su pista che su strada. Inoltre, la vettura è dotata di funzionalità avanzate come il sistema di sollevamento dell’asse anteriore e le sospensioni adattive PASM, che migliorano la fruibilità quotidiana senza compromettere il carattere sportivo.

Interni minimalisti e comfort essenziale

All’interno, la Porsche 911 GT3 RS 997.2 offre un abitacolo minimalista ma estremamente curato. I sedili a guscio, rivestiti in Alcantara e pelle, insieme a un volante sportivo in Alcantara, creano un ambiente di guida raffinato. Il sistema audio CD e il climatizzatore automatico completano l’offerta di comfort e funzionalità essenziali per un’auto di questa classe. Nonostante la sua natura sportiva, la GT3 RS è progettata per offrire un’esperienza di guida confortevole anche nei tragitti quotidiani.

Un investimento per il futuro

La produzione della 997.2 GT3 RS è stata limitata a soli 541 esemplari per il mercato statunitense, rendendo questo modello particolarmente ricercato dai collezionisti. Il prezzo base al momento del lancio era di circa 130.000 dollari, ma oggi, a causa dell’aumento significativo del valore di questi modelli, esemplari come quello attualmente all’asta su Bring&Trailer hanno già raggiunto offerte di 210.000 dollari. Questo dimostra quanto siano ambite queste vetture, che non solo offrono emozioni alla guida, ma si affermano anche come solide opportunità di investimento a lungo termine.