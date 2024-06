Porsche 911 ibrida: prezzo e quando esce

Porsche come altre case che producono auto di alta fascia si è dovuta adeguare al cambiamento in atto, infatti se l’ibrido è arrivato già da diversi anni sulle auto più comuni, sulle sportive sta arrivando ora. Infatti la 911 d’ora in poi sarà ibrida. In questo articolo vediamo il prezzo e quando uscirà sul mercato.

Porsche 911 ibrida: quando esce

La data di uscita della nuova 911 T-Hybrid, questo il nome scelto dai tecnici tedeschi, perché dotata di un motore turbo e del sistema ibrido, è già stata svelata.

Infatti la casa tedesca ha annunciato che dal prossimo mese di giugno è possibile ordinare la T-Hybrid e anche la GTS che adottano questa tecnologia.

La potenza della T-Hybrid è di 541 cavalli un valore di tutto rispetto, dovuto principalmente al motore 3,6 boxer che ne eroga 485 ed ha una coppia di 570 Nm accoppiato ad un turbo elettrico ed ad un motore elettrico a sincroni permanenti.

Il cambio è ad 8 rapporti naturalmente doppia frizione PDK. Tutto questo permette di raggiungere la velocità massima di 312 km/h e di scattare da 0 a 100 in soli 3 secondi.

Il prezzo

La Carrera T hybrid ha un prezzo di partenza di 133.686 euro, mentre per la GTS la base parte da 177.518 euro.

Per la T-Hybrid le consegne avverranno a fine estate. Chi è interessato alla GTS la può ordinare ora ma sapendo già che non potrà guidarla almeno fino alla fine dell’anno.

Questo perché le tempistiche di attesa del nuovo come sappiamo sono lunghe anche per un marchio importante e famoso come Porsche.

In generale si tratta di cifre che si allineano perfettamente con quello che è la 911 negli ultimi anni, una supercar poliedrica adatta sia ad essere GT che sportiva, sulla base di ciò che desidera il pilota.