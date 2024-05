Bmw Serie 4 2024: prezzo, interni, uscita

BMW Serie 4 scopriamo come si presenta quest'auto premium sul mercato italiano per l'anno 2024.

La BMW Serie 4 arriva nel nostro paese con il modello 2024 in questo articolo vediamo come si presenta e cos’ha in serbo per gli amanti della guida dato che quest’auto ha nel proprio pedigree questa caratteristica.

BMW Serie 4 2024: interni e uscita

La nuova serie 4 ha un nuovo design degli interni con un display curvo che è formato da un unico pannello capace di integrare la strumentazione da 12,3 pollici e il sistema di infotainment, leggermente più grande che raggiunge il dato di 14,9″. In questo modo la plancia è totalmente occupata.

L’effetto che lascia al guidatore è di avere sott’occhio tutto quello che è importante mentre si è concentrati al volante, anche se è la strada naturalmente ad avere la precedenza.

I volanti sono due, uno specifico a tre razze e dal bordo piatto per chi la desidera con il pacchetto M Sport ed i sedili sono sportivi di serie. E’ possibile averli in Performtex un tessuto in velluto di alta qualità che permette di abbassare il peso complessivo delle sedute.

L’uscita della Serie 4 per il mercato italiano è avvenuta nel mese di marzo mentre la versione GranCoupé è pronta a debuttare il prossimo luglio. Così si avrà per l’estate la gamma completa di questa vettura.

Il prezzo

La versione coupé parte da poco più di 52 mila euro mentre per la cabrio ne servono 60.000. Stesso prezzo anche per la Gran Coupé.

La Serie 4 si dimostra un’auto di alta fascia per il marchio tedesco che ha puntato molto su questo modello, per dimostrare la capacità costruttiva oltre al fatto che le coupé e le cabrio, hanno anche nel 2024, un gran numero di clienti.

Sarà curioso vedere i dati di vendita nel nostro mercato viste le potenze motoristiche che porta con sé.