Porsche 911 GT3 queste sigle evocano subito memorie di motori ad alti giri ad aspirazione naturale e di uno stile di guida unico come la casa che la ideò 25 anni fa, sì la GT3 raggiunge il traguardo di un quarto di secolo mantenendo inalterate le sue caratteristiche principali. Vediamo come si presenta la 992 2.0.

Porsche 911 GT3: la 992 2.0 cambia dove conta

Porsche 911 GT3 992 2.0, l’aggiornamento della coupé tedesca sa colpire dove serve. Il motore resta il celebre 6 cilindri boxer ad aspirazione naturale da 510 cavalli. Rispetto alla generazione precedente perde un po’di coppia ma i dati restano comunque da spavento.

L’urlo ferma la lancetta del contagiri a 9.000 giri e se si vuole una Porsche vecchia scuola è possibile configurarla con il 6 marce manuale. 5 decimi più lento del PDK ma l’esperienza di guida è di tutt’altra natura. L’alchimia pilota-auto di una GT3 è un qualcosa che ogni appassionato dovrebbe provare almeno una volta nella vita.

Dati alla mano lo 0 a 100 viene coperto in 3,9 secondi nella variante manuale e in 3,4 per chi vuole il PDK. Il vantaggio vero del manuale lo si vede sulla bilancia, 17 sono i kg in meno che questa scelta porta, un aspetto non da poco per una sportiva pura.

L’intervento più interessante è relativo all’aerodinamica grazie alla nuova sagomatura dell’ala anteriore e del diffusore posteriore in abbinamento al nuovo disegno degli attacchi dello spoiler posteriore. Per ridurre a quasi zero le turbolenze gli attacchi dei braccetti delle sospensioni anteriori hanno un design a goccia.

La Touring adotta lo schema 2+2

La GT3 è disponibile nelle due varianti di carrozzeria che hanno caratterizzato l’ultima generazione, la classica GT3 con ala posteriore fissa e estetica sportiva e la più “civile” Touring senza ala, simile ad una classica Carrera.

Come la Carrera ora si può averla con due sedili posteriori, lo spazio a bordo non è molto e soprattutto bisogna scordarsi la comodità. Ma se si abbattono i sedili si guadagna quel po’ di spazio necessario per due ulteriori valigie in vista di un fine settimana fuori porta a suon di benzina e piacere di guida.