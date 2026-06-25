Porsche annuncia tagli e cambiamenti radicali per il 2035

Porsche, il marchio tedesco simbolo di eccellenza automobilistica, si trova ad affrontare una delle crisi più profonde della sua storia. Con un margine operativo crollato all’1,1% nel 2026, la casa di Stoccarda ha deciso di intraprendere una rivoluzione strategica per tornare alla ribalta. La Strategia 2035 guidata dal nuovo CEO Michael Leiters punta a ridurre la complessità della gamma e a rafforzare l’identità del brand.

I numeri allarmanti della crisi

Il 2026 è stato un anno difficile per Porsche. Il margine operativo è sceso vertiginosamente dal 14,1% al 1,1% un calo drastico che ha messo in allarme i vertici del Gruppo Volkswagen. Tra i fattori che hanno contribuito a questa situazione ci sono i pesanti dazi imposti dal presidente USA Donald Trump i costi di ristrutturazione per oltre 3 miliardi di euro e un mercato cinese sempre più competitivo.

Nonostante le difficoltà, Porsche ha deciso di distribuire un dividendo di 1 euro per azione ordinaria, una scelta definita responsabile per mantenere la fiducia degli azionisti. Le previsioni per il 2026 sono leggermente più ottimistiche, con un obiettivo di margine tra il 5,5% e il 7,5% ma ancora lontane dai valori a doppia cifra che avevano reso Porsche una delle galline dalle uova d’oro del gruppo.

La semplificazione della gamma e l’addio ai derivati

Uno dei pilastri della nuova strategia è la semplificazione della gamma. Attualmente, Porsche offre circa 85 varianti basate su sei modelli principali, una complessità giudicata eccessiva. Michael Leiters ha annunciato che ridurremo il numero di derivati e ci concentreremo maggiormente su ciò che conta.

Negli Stati Uniti, sono state già eliminate due varianti della Taycan un primo passo verso una gamma più snella e focalizzata. Inoltre, Porsche ha deciso di non sviluppare una versione completamente elettrica della leggendaria 911 mantenendo il motore flat-six ibrido come elemento centrale per preservare il DNA sportivo del modello.

La Cayenne Electric come nuovo punto di riferimento

La Cayenne Electric diventerà il nuovo punto di riferimento per i veicoli completamente elettrici, con l’obiettivo di mantenere il legame con la filosofia di guida tipica di Porsche. La tecnologia ibrida ad alte prestazioni, definita come un vero elisir di lunga vita sarà l’elemento centrale per mantenere vivo il DNA sportivo del marchio.

Tagli e sinergie con Wolfsburg

Per recuperare competitività, Porsche intensificherà l’uso delle piattaforme modulari del Gruppo Volkswagen, come già fatto con successo per Macan e Cayenne. Questa strategia comporterà però scelte dolorose sul fronte occupazionale: dopo i 3.900 esuberi già annunciati, sono in corso trattative con i sindacati per ulteriori tagli della forza lavoro.

lla Strategia 2035 e sul Future Package saranno svelati durante il Capital Markets Day del prossimo 7 ottobre un evento atteso per comprendere meglio le prossime mosse della casa automobilistica tedesca in un mercato sempre più competitivo.