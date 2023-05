Pochi giorni dopo la presentazione della 9X8, appositamente ridisegnata dall’artista J. Demsky, Porsche ha rivelato la decorazione delle 963 vetture iscritte alla prossima 24 Ore di Le Mans. La rivelazione è stata fatta a margine della 6 Ore di Spa, l’ultimo appuntamento del Campionato Mondiale Endurance prima della storica 24 Ore di Le Mans, di cui ricorre il centenario.

Porsche Le Mans: caratteristiche e design della livrea

Il costruttore tedesco ha sempre attribuito grande importanza alla livrea delle sue vetture di punta. Ricordiamo in particolare una fantastica 917 con arabeschi psichedelici e un’altra 917 rosa come un maialino dove ogni pezzo scelto era contrassegnato da un ritaglio a puntini… Un capolavoro di autoironia!

Altri modelli si accontentavano di seguire i codici colore imposti dagli sponsor principali. Come le 962 e 956 con il motivo Rothmans o le 917 con il blu e l’arancione della petroliera Gulf. La particolarità di tutte queste decorazioni è che non erano opera di artisti famosi, ma di membri dello studio di design Porsche. Infatti, le auto che abbiamo visto a Le Mans sublimate da Georges Wolinski o Peter Klasen non sono state ingaggiate dalla fabbrica.

Anche quest’anno, la livrea della 963 a Le Mans è stata creata dal team di design con Stéphane Lenglin a capo del progetto. Per evocare la livrea del passato, i designer Porsche hanno creato un motivo multicolore che ricopre la carrozzeria della 963. Un gruppo di linee si estende dal muso dell’auto alle fiancate e al cofano posteriore, coprendo l’abitacolo.

Ogni colore vuole essere un omaggio a un modello storico: l’azzurro della Gulf, il blu navy della 956, il giallo della RS Spyder, il rosso della 917 di Salisburgo, il rosa della 917, il verde e il viola della 917 hippie…

