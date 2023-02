La Porsche Vision 357 è una moderna reinterpretazione della 356 basata sulla 718 Cayman GT4 RS. La vettura dà il via ai festeggiamenti per il 75° anniversario del costruttore.

Porsche compirà 75 anni nel 2023 e intende festeggiare i suoi tre quarti di secolo in grande stile, con la concept car Vision 357 che ne è la prima manifestazione. Basata sulla 718 Cayman GT4 RS con il suo motore flat-six da 500 CV aspirato naturalmente, la coupé si basa sulla silhouette di una 356, il primo modello con marchio Porsche della storia.

Porsche Vision 357: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

L’evocazione non si ferma alla forma, ma questo look retrò è combinato con un design moderno e una costruzione high-tech. A differenza della 911, che è una 2+2 come la 356 (tranne che per le speedster e i prototipi), la 718 è una biposto. Ciò consente alla Vision 357 di ritrovare l’aspetto slanciato del suo predecessore, che la 911 ha perso nel corso delle generazioni.

Il suo abitacolo stretto è avvolto da un parabrezza molto curvo e da parafanghi curvi.

I fari a LED, integrati direttamente nella carrozzeria, formano un cerchio diviso in quattro parti su entrambi i lati, che ricorda i fari rotondi della 356 e i quattro punti luce dell’ultima Porsche. Le telecamere posteriori sottolineano il carattere neo piuttosto che retrò della concept.

Le prese d’aria del motore sono nascoste nei finestrini del quarto posteriore, così come le maniglie delle porte.

La terza luce dei freni è alloggiata sotto il lunotto posteriore e prosegue sul cofano con 12 scanalature verticali che ricordano la griglia di ventilazione della 356. Sotto, due terminali di scarico rotondi che combinano titanio e ceramica permettono al sei cilindri di esprimersi.

Atmosfera da competizione per la Vision 357

Per creare la Vision 357, i progettisti Porsche si sono ispirati principalmente alla 356 da corsa. La vettura è progettata per funzionare con carburante sintetico, un tipo di carburante alternativo di cui Porsche ha appena iniziato la produzione su piccola scala. I cerchi da 20 pollici sono realizzati in magnesio e rivestiti con coperture aerodinamiche in fibra di carbonio che ricordano le ruote di alcune 356. I parafanghi anteriori e posteriori sono troncati nella parte inferiore per migliorare il flusso d’aria.

Le minigonne laterali sono realizzate con una combinazione di plastica e fibra di lino. Infine, la livrea grigia e bianca della coupé ricorda quella di alcune 356 da corsa. Portando l’idea alla sua logica conclusione, Porsche ha fatto trainare la Vision 357 dal suo concept di furgone neo-retrò Renndienst al Volkswagen Forum di Berlino per la sua presentazione ufficiale. La coupé di 75 anni fa andrà ora al Museo Porsche di Stoccarda, dove sarà esposta fino a metà febbraio.

LEGGI ANCHE: