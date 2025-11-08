Preparativi per il Campionato Mondiale Junior di Motocross FIM 2025: Scopri Romagné!

Il conto alla rovescia è iniziato per il Campionato Mondiale Junior Motocross FIM 2025, un evento che si svolgerà il 5 e 6 luglio a Romagné, in Francia. Questo prestigioso torneo attirerà giovani talenti da tutto il pianeta, promettendo un weekend di gare entusiasmanti e competitive. La manifestazione non solo celebra la passione per il motocross, ma sottolinea anche l’importanza di questo sport a livello internazionale.

Quest’anno, per la prima volta, il Campionato Mondiale Junior Motocross sarà trasmesso in diretta su MXGP-TV.com, un’opportunità unica per gli appassionati di seguire ogni attimo delle gare. La visibilità globale di questo evento contribuirà a far crescere il motocross, avvicinando sempre più giovani a questo sport emozionante.

Partecipazione italiana

La selezione dei piloti italiani per le varie categorie è già stata comunicata, e i nomi che spiccano rappresentano il futuro del motocross nazionale. Gli iscritti si sfideranno in diverse classi, ognuna con le proprie sfide e caratteristiche. L’Italia si presenta con una squadra di talentuosi motociclisti, pronti a dare il massimo per conquistare il podio.

Elenco dei piloti per la categoria 125cc

Nella categoria 125cc, i piloti italiani iscritti sono:

Mannini Niccolò – FMI – ITA – TM Moto CRD Motosport

Alvisi Nicolò – FMI – ITA – KTM

Mantovani Filippo – FMI – ITA – KTM

Questi giovani atleti hanno dimostrato di avere le capacità e la determinazione per competere ai massimi livelli, e ora sono pronti a dimostrare il loro talento sul palcoscenico mondiale.

Elenco dei piloti per la categoria 85cc

Passando alla categoria 85cc, i nostri rappresentanti sono:

Riganti Pietro – FMI – ITA – Husqvarna

D’Amico Tommaso – FMI – ITA – KTM

Assini Francesco – FMI – ITA – GasGas

Questi giovani motocrossisti stanno affinando le loro tecniche e strategie di gara, pronti a confrontarsi con i migliori del mondo.

Giovani promesse della categoria 65cc

Infine, nella categoria 65cc, i piloti italiani che prenderanno parte a questa competizione sono:

Danesi Brando – FMI – ITA – Husqvarna

Galia Riccardo – FMI – ITA – KTM

Corda Daniel – FMI – ITA – KTM

Fratacci Nicolò – FMI – ITA – KTM

La presenza di questi giovani talenti non solo arricchisce il panorama del motocross italiano, ma rappresenta anche una speranza per il futuro di questo sport. Ogni gara è un’opportunità per mettersi alla prova e per mostrare il proprio valore.

Il Campionato Mondiale Junior Motocross FIM 2025 si preannuncia come un evento imperdibile, in grado di attrarre l’attenzione di appassionati e media. La competizione, l’abilità e lo spirito sportivo saranno al centro di questo grande appuntamento, contribuendo a scrivere una nuova pagina nella storia del motocross.