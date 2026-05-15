Previsioni e programma del Gran Premio di Catalogna 2026: tutto quello che serve sapere

Dopo il round di Le Mans il Motomondiale si sposta al Circuit de Barcelona-Catalunya per il Gran Premio di Catalogna 2026, un appuntamento che arriva in modalità back to back e che mette alla prova rapidità di adattamento e gestione del team. Il weekend promette condizioni più stabili rispetto alla Francia: le previsioni della nostra app indicano un miglioramento progressivo dal venerdì alla domenica, con temperature che favoriranno un ritmo di gara elevato. Sul fronte delle presenze, il Ducati Lenovo Team ha confermato che Marc Márquez non sarà sostituito, lasciando Francesco Bagnaia come unico pilota ufficiale per il fine settimana.

Il circuito e le aspettative tecniche

Il Circuit de Barcelona-Catalunya è noto per essere un tracciato completo: combina sezioni di alta velocità, curve tecniche e un lungo rettilineo che favorisce i sorpassi. Questa conformazione enfatizza il ruolo del motore e dell’aerodinamica; piste come questa tendono a premiare i costruttori con potenza e stabilità in percorrenza. Dopo un Le Mans caratterizzato da condizioni variabili e risultati inaspettati, i team arriveranno a Barcellona con dati raccolti ma pronti a rivedere setup e strategie pneumatici. A livello di gerarchie, le moto di punta come Ducati e Aprilia restano osservate speciali, ma il 2026 ha dimostrato che nulla è scontato e che la mappa delle forze può cambiare da turno a turno.

Implicazioni per la gara

La presenza di curve miste e un lungo rettilineo implica che la gestione delle gomme sarà centrale: il degrado e la temperatura di esercizio condizioneranno ritmi e strategie. Il team che saprà bilanciare il carico aerodinamico con la velocità di punta avrà un vantaggio nei sorpassi e nelle fasi di duello. In questo contesto, le sessioni di prove libere servono non solo per trovare il tempo sul giro ma per definire un riferimento di consumo e usura delle coperture, fondamentali per affrontare la Sprint Race e la gara principale.

Programma e orari del weekend

Il fine settimana si apre venerdì con due sessioni che daranno i primi indizi: le FP1 e le prove pomeridiane permetteranno ai team di raccogliere dati iniziali sul set-up. Sabato la giornata è densa: l’ultima pratica mattutina è seguita dalle qualifiche che decidono l’accesso diretto alla Q2, mentre nel pomeriggio è in programma la Sprint Race, un appuntamento breve ma ricco di punti in palio. La domenica è dedicata al Warm Up mattutino e alla gara principale, che chiuderà il weekend. Gli orari principali sono i seguenti, ricordando che la programmazione è soggetta a variazioni dei broadcaster.

Orari dettagliati

Venerdì 15 maggio: ore 10:45-11:30 FP1 MotoGP; ore 15:00-16:00 sessione pomeridiana. Sabato 16 maggio: ore 10:10-10:40 FP2, poi le Qualifiche (Q1 e Q2) nella mattina e alle ore 15:00 la Sprint Race di 12 giri. Domenica 17 maggio: ore 09:40-09:50 Warm Up e alle ore 14:00 la Gara MotoGP sulla distanza prevista di 24 giri. Le trasmissioni saranno disponibili sulle piattaforme indicate dai rispettivi broadcaster per ogni sessione.

Meteorologia prevista e conseguenze tecniche

Secondo le rilevazioni locali la prima giornata si presenterà nuvolosa e fresca, con temperature attorno ai 13°C nella FP1 e in aumento fino a circa 18°C nelle sessioni pomeridiane. Il sabato mostra un netto miglioramento: cielo più aperto, con valori intorno ai 15°C durante le qualifiche e picchi sui 19°C per la Sprint Race. Domenica è prevista la giornata migliore, con sole e circa 19°C al via della gara principale, condizioni che facilitano la stabilità delle performance e la gestione delle gomme. Questo scenario dovrebbe favorire gare più prevedibili e ad alto ritmo, con meno variabili meteorologiche rispetto a Le Mans.

Effetti strategici

La progressiva salita termica condiziona la scelta degli assetti e delle mescole: un venerdì freddo porta alla necessità di scaldare rapidamente le gomme per evitare perdite di aderenza, mentre sabato e domenica permettono di spingere con maggior continuità. La squadra che interpreterà al meglio le differenze di temperatura tra mattina e pomeriggio potrà ottimizzare il tempo sui long run e presentarsi alla gara con strategie più aggressive e affidabili.

La situazione del Ducati Lenovo Team

Il Ducati Lenovo Team ha ufficializzato che Marc Márquez, operato con successo dopo la caduta nella Tissot Sprint di Le Mans, non verrà sostituito per il Gran Premio di Catalogna 2026: l’intervento al piede e alla spalla destri è stato effettuato a Madrid e il pilota ha iniziato il percorso di recupero. Per questo motivo, durante il weekend di Barcellona il box ufficiale schiererà solo Francesco Bagnaia. La scelta rispecchia la valutazione dei tempi di recupero e la volontà di non forzare una sostituzione last minute che potrebbe compromettere il lavoro del team.

In chiusura, il Gran Premio di Catalogna 2026 si presenta come un banco di prova per assetti e strategie: il meteo più clemente dovrebbe favorire gare spettacolari e combattute, mentre la conferma dell’organico Ducati aggiunge un ulteriore elemento di interesse nel campionato. Seguire le sessioni con attenzione permetterà di cogliere le prime indicazioni su gerarchie e possibili sorprese durante la domenica di gara.