Gp Catalogna: orari, tv e protagonisti del weekend a Barcellona

Il Monster Energy Grand Prix di Catalogna torna sul tracciato del Circuit de Barcelona-Catalunya, con la sua combinazione di rettilineo lungo e curve tecniche che mette alla prova piloti e moto. Il weekend ufficiale è fissato da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026; oltre alla classe regina saranno in pista anche Moto2 e Moto3. Questo appuntamento rappresenta un banco di prova immediato dopo Le Mans e può già dire molto sullo sviluppo della stagione, con team e piloti pronti a sfruttare ogni sessione di prove libere e qualifiche per trovare un vantaggio.

La situazione di classifica arriva a Barcellona con l’onda lunga del risultato francese: Aprilia ha monopolizzato il podio, mentre la lotta tra i due alfieri principali resta serrata. Tra i temi chiave del weekend troviamo la gestione pneumatici sul rettilineo, le mappature motore per il lungo rettilineo dei box e l’organizzazione delle singole gare, dalla qualifica alla Sprint fino al gran premio completo. Di seguito una panoramica degli avvenimenti sportivi, del programma e delle informazioni utili per seguire l’evento.

Cosa è in gioco: piloti e situazione dopo Le Mans

Il GP catalano offrirà un nuovo capitolo della rivalità in vetta: Marco Bezzecchi guida la classifica con un margine minimo su Jorge Martin, che ha accorciato le distanze a Le Mans. La tripletta dell’Aprilia (Martin, Bezzecchi e Ai Ogura) ha rimesso in evidenza la competitività del progetto di Noale, ma la stagione resta aperta. Tra i marchi rivali, la Ducati ha mostrato segnali di ripresa, con Pecco Bagnaia protagonista in qualifica e sprint prima di una caduta in gara; nel ranking dei piloti rimane comunque importante anche il contributo di Fabio Di Giannantonio per il team VR46.

Assenze, novità e contendenti

La griglia arriva senza Marc Marquez, out dopo la caduta nella Sprint di Le Mans e l’operazione al piede destro: non verrà sostituito per il GP di casa a Barcellona. Tra gli altri protagonisti segnaliamo la costanza di Pedro Acosta, la ricerca di rilancio di Alex Marquez (vincitore qui la scorsa stagione) e i progressi di piloti come Fabio Quartararo. Il contesto competitivo resta dinamico e ogni risultato può rimescolare la classifica piloti e costruttori.

Programma del weekend: sessioni e orari principali

Il flow delle giornate è tradizionale ma serrato: il venerdì è dedicato alle sessioni di prove libere per tutte le classi, il sabato si giocano le qualifiche e la Sprint della MotoGP, mentre la domenica ospita le gare definitive. In dettaglio, venerdì le attività cominciano con la Moto3 FP1 alle 09:00-09:35, seguite da Moto2 FP1 09:50-10:30 e MotoGP FP1 10:45-11:30; nel pomeriggio sono previsti ulteriori turni di prove. Sabato mattina proseguiranno le FP2 delle tre classi e poi le qualifiche, con la Sprint della MotoGP programmata alle 15:00; la domenica invece è riservata al warm up e alle gare principali: Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00.

Dettagli di orario e formato

È utile ricordare che la Sprint di MotoGP è su 12 giri, mentre la gara principale della classe regina copre 24 giri; le distanze per le altre categorie sono 21 giri per la Moto2 e 18 giri per la Moto3. Gli orari sopra indicati sono quelli locali e il programma rimane soggetto a modifiche da parte dell’organizzazione, pertanto è consigliato verificare eventuali aggiornamenti nelle ore precedenti alle singole sessioni.

Come seguire il GP: tv, streaming e copertura live

Per gli spettatori italiani la copertura è articolata: Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmette in diretta l’intero weekend, con la possibilità di seguire anche via Now e SkyGo. In chiaro, TV8 offre la diretta delle qualifiche e della Sprint del sabato e manda in differita le gare della domenica, incluse la MotoGP in prima serata. Numerose testate e canali online propongono live blogging e aggiornamenti in tempo reale per chi preferisce il commento testuale o i social network.

Consigli pratici per lo spettatore

Se vuoi non perdere nulla, imposta promemoria sulle sessioni chiave e sfrutta le opzioni di streaming per seguire FP e warm up in mobilità. Ricorda che le differite possono essere utili per rivedere le gare con calma, ma la dimensione strategica e le emozioni si vivono al meglio con la diretta. Infine, per chi segue i miglioramenti tecnici, osservare i long run e le scelte di assetto sul Circuit de Barcelona-Catalunya può offrire indicazioni preziose sulle possibili prestazioni in gara.