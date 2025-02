Previsioni meteo e traffico per il fine settimana del 7-9 febbraio

Scopri come organizzarti al meglio per il fine settimana nonostante il maltempo.

Traffico previsto per il fine settimana

Il fine settimana del 7, 8 e 9 febbraio si preannuncia particolarmente intenso per il traffico sulle strade italiane. Molti italiani approfitteranno di queste giornate per recarsi in montagna, al mare o visitare città d’arte, nonostante le previsioni meteo non siano delle migliori. È fondamentale, quindi, pianificare il viaggio con attenzione per evitare lunghe attese e disagi.

Orari di punta e tratte autostradali

Il traffico inizierà a intensificarsi già dal pomeriggio di venerdì 7 febbraio, subito dopo la chiusura degli uffici. La giornata di sabato 8 vedrà un aumento significativo dei volumi di traffico, specialmente nella fascia oraria tra le e le . Domenica 9, sebbene la mattina possa sembrare tranquilla, il rientro verso le città nel pomeriggio porterà a un incremento del traffico fino al 50% rispetto ai normali livelli. Le tratte autostradali più critiche includono l’A22 del Brennero, la A5 da Torino al Monte Bianco, e la A9 Lainate-Como-Chiasso.

Previsioni meteo per il weekend

Le previsioni meteo per il fine settimana indicano un maltempo diffuso, in particolare nel nord-ovest, con piogge e neve a bassa quota. Venerdì 7 febbraio, ci saranno pioviggini in Liguria e neve sulle Alpi. Al centro, la Toscana sarà colpita da deboli piogge, mentre al sud si prevedono piovaschi in Sicilia e Calabria. Sabato 8, le piogge si estenderanno al nord-est, con nevicate anche in pianura sul basso Piemonte. Domenica 9, il tempo migliorerà al nord-est, ma ci saranno ancora piogge sparse al nord-ovest e rovesci al sud.

Consigli per viaggiare in sicurezza

Per gestire al meglio i viaggi durante il maltempo, è consigliabile monitorare le previsioni del traffico attraverso app come Waze e Google Maps, che offrono aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti in autostrada contribuirà a ridurre il traffico. Ricordati di controllare gli pneumatici invernali, obbligatori su molte strade, e di avere a bordo catene o calze da neve. Infine, per informazioni sulla viabilità in tempo reale, puoi contattare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21.