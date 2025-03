Introduzione al weekend di primavera

Il primo weekend di primavera si avvicina, ma non tutte le regioni italiane potranno godere di un clima sereno. Infatti, il maltempo colpirà ampie zone del nord e del centro, portando piogge, temporali e persino neve in montagna. È fondamentale tenere d’occhio le previsioni meteo e il traffico per pianificare al meglio eventuali viaggi.

Previsioni meteo per il weekend

Le previsioni meteo per il venerdì 21 marzo indicano un cielo nuvoloso al nord-ovest, con piogge in arrivo nel pomeriggio su Liguria e basso Piemonte. Le precipitazioni si intensificheranno in serata, estendendosi al resto del Piemonte, Valle d’Aosta, ovest Lombardia e ovest Emilia. Sulle Alpi occidentali, la neve è prevista a partire dai 1400 metri.

Per il sabato 22 marzo, si prevedono piogge diffuse al nord già dal mattino, con una temporanea attenuazione dei fenomeni. Tuttavia, in serata, ci sarà un’intensificazione delle piogge su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Triveneto. Al centro, piogge e rovesci sparsi sono attesi, mentre al sud il tempo sarà più asciutto, con schiarite ampie tra Calabria e Sicilia.

Infine, la domenica 23 marzo porterà maltempo con rovesci intensi al mattino su Levante Ligure e alta Val Padana. Anche in Toscana si prevedono piogge, specialmente nelle zone settentrionali, con una nuova intensificazione prevista in serata.

Traffico e viabilità nel weekend

Il traffico sarà sostenuto a partire dal pomeriggio di venerdì 21 marzo, con un aumento significativo previsto per la giornata di sabato 22. Le tratte autostradali più trafficate includono l’A22 del Brennero in direzione nord, la A5 da Torino al Monte Bianco, e la A9 Lainate-Como-Chiasso. È consigliabile evitare le strade e le autostrade maggiormente colpite dalla perturbazione e guidare con prudenza.

Durante il weekend, il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada, attivo durante specifici orari. Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico, è possibile utilizzare servizi online come Waze e Google Maps, che offrono anche informazioni sugli autovelox.

Consigli per affrontare il maltempo

È importante prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche avverse. Assicurati di avere pneumatici invernali montati, poiché l’obbligo è in vigore su molte strade e autostrade italiane. In alternativa, porta con te catene o calze da neve. Ricorda di controllare le previsioni meteo prima di metterti in viaggio e di pianificare eventuali soste lungo il percorso.

In caso di maltempo, è consigliabile evitare viaggi non necessari e, se possibile, posticipare le partenze. La sicurezza deve sempre essere la priorità, quindi guida con attenzione e rispetta i limiti di velocità, specialmente in condizioni di pioggia o neve.