Previsioni meteo e traffico per il weekend invernale

Introduzione alle festività invernali

Con la conclusione delle festività natalizie, l’inverno offre ancora molte opportunità per gite sulla neve e brevi vacanze. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alle previsioni del traffico e del meteo, specialmente nel weekend del 10-12 gennaio, quando si prevedono afflussi significativi di viaggiatori. Le autostrade e le strade principali potrebbero essere soggette a code e rallentamenti, complicati anche da possibili scioperi dei trasporti.

Previsioni del traffico

Il traffico inizierà a intensificarsi a partire dal pomeriggio di venerdì 10 gennaio, subito dopo la chiusura degli uffici. La giornata di sabato 11 vedrà un aumento dei volumi di traffico, specialmente tra le ore di punta. Domenica 12, il rientro verso le città potrebbe comportare un incremento del traffico fino al 50%. Le tratte autostradali più trafficate includono l’A22 del Brennero, l’A5 verso il Monte Bianco e l’A9 Lainate-Como-Chiasso. È consigliabile pianificare il viaggio in anticipo e considerare percorsi alternativi per evitare congestioni.

Condizioni meteorologiche previste

Il meteo per il weekend prevede una forte perturbazione, in particolare al centro-sud, con nevicate anche a basse quote. Venerdì 10 gennaio inizierà con cieli soleggiati al nord, ma con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Al centro, il tempo sarà variabile, mentre al sud si prevedono piogge e rovesci. Sabato 11 gennaio, il nord godrà di tempo stabile, mentre il centro e il sud potrebbero affrontare condizioni più instabili. Domenica 12 gennaio, il tempo migliorerà al nord, ma al centro e al sud si prevedono ancora precipitazioni.

Consigli per viaggiare in sicurezza

Per gestire al meglio i viaggi durante il weekend, è utile tenere a mente alcune raccomandazioni. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà attivo, il che contribuirà a ridurre il traffico. È fondamentale monitorare le condizioni del traffico in tempo reale tramite app come Waze e Google Maps. Inoltre, è consigliabile montare pneumatici invernali, poiché l’obbligo è già in vigore su molte strade. In alternativa, è necessario avere a bordo catene o calze da neve. Per ulteriori informazioni sulla viabilità, è possibile contattare il call center di Autostrade o il CCISS.