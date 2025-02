Un pezzo di storia automobilistica

Tre anni fa, la Subaru Impreza 22B è tornata a far parlare di sé grazie alla Prodrive, che ha presentato la sua versione restomod, la P25. Questo modello rappresenta un tributo alla storica Impreza che ha contribuito a far vincere il titolo Costruttori nel Campionato del Mondo Rally nel 1997. Solo 25 esemplari sono stati prodotti, ognuno basato su una Impreza WRX Mk1 originale a due porte, rendendo la P25 un vero e proprio oggetto da collezione.

Dettagli tecnici e prestazioni

Attualmente, l’unico esemplare verniciato in argento è in vendita sul sito di Bonhams, con una stima di prezzo che varia tra i 580.000 e i 690.000 euro. Questo esemplare ha percorso poco più di 300 km e, come tutte le P25, è equipaggiato con il leggendario motore boxer EJ25 di Subaru. Questo motore, dotato di nuovi componenti interni e di un turbocompressore Garrett, è in grado di erogare oltre 450 CV. La trazione integrale è gestita da un cambio sequenziale a sei marce X-Shift, che offre un’esperienza di guida entusiasmante e reattiva.

Design e abitacolo

La carrozzeria della P25 è realizzata in gran parte in carbonio, con dettagli come il tetto, il cofano e l’alettone posteriore che non sono stati verniciati per mostrare la trama in carbonio. Con un peso contenuto di soli 1.200 kg, la P25 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. L’impianto frenante, progettato da Prodrive, è dotato di dischi e pinze su misura, garantendo prestazioni di frenata eccezionali.

Un abitacolo all’avanguardia

All’interno, l’abitacolo della P25 è un perfetto mix di modernità e sportività. Rivestito in pelle e Alcantara, presenta due schermi: uno per il quadro strumenti digitale e l’altro per il sistema di infotainment. Questo design contemporaneo non solo migliora l’estetica, ma offre anche funzionalità avanzate per il conducente. Due anni fa, i colleghi di Motor1 US hanno avuto l’opportunità di testare la P25 in pista, dove ha dimostrato una risposta dello sterzo estremamente reattiva e un’eccellente tenuta di strada, confermando le aspettative elevate per questo modello esclusivo.