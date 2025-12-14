Promozione Imperdibile: Omoda 5 SHS-H di Chery Fino a Fine 2025!

Chery presenta una promozione esclusiva sul SUV Omoda 5 SHS-H, con rate mensili vantaggiose e numerosi benefici economici. Non perdere l'opportunità di guidare il tuo nuovo SUV con condizioni altamente competitive!

Chery ha lanciato una nuova iniziativa commerciale per il suo SUV Omoda 5 SHS-H, valida fino al 31 dicembre 2025. L’obiettivo di questa promozione è rendere il modello ibrido più accessibile attraverso un piano di finanziamento che prevede rate mensili contenute e un pacchetto di vantaggi del valore complessivo di 5.600 euro.

Questa offerta è riservata a coloro che decidono di rottamare un veicolo usato presso i concessionari autorizzati. Il prezzo di listino dell’Omoda 5, inizialmente fissato a 28.500 euro, scende a 22.900 euro, rendendo l’acquisto più allettante. Prima di firmare un contratto, è fondamentale valutare attentamente i vantaggi e gli svantaggi dell’offerta.

Dettagli dell’offerta

Uno degli aspetti più interessanti della promozione è la rata mensile, che ammonta a soli 149 euro per un periodo di 35 mesi. Questo consente di accedere a un SUV ibrido senza dover affrontare un esborso iniziale eccessivo. Il pacchetto vantaggi di 5.600 euro include non solo lo sconto sul prezzo di listino, ma anche facilitazioni legate al piano di finanziamento, rendendo l’Omoda 5 un’opzione competitiva rispetto ad altri SUV della medesima categoria.

Modalità di pagamento flessibili

Il finanziamento prevede una formula con maxi rata finale, che offre la possibilità di personalizzare il pagamento in base alle proprie esigenze economiche. L’anticipo richiesto è di 4.890 euro, una cifra gestibile per chi desidera pianificare l’acquisto senza compromettere la propria liquidità mensile.

Considerazioni sui costi totali

Tuttavia, è importante notare che il piano finanziario presenta costi complessivi non indifferenti. Gli interessi totali del finanziamento ammontano a 3.099 euro, mentre la maxi rata finale si attesta a 16.396 euro, una somma considerevole da versare in un’unica soluzione. Inoltre, il TAEG del 7,22% e alcune spese accessorie, come le commissioni di istruttoria e il bollo, possono incrementare ulteriormente l’importo totale da saldare, che supera i 21.900 euro.

Limitazioni dell’offerta

È essenziale evidenziare che la promozione Omoda è vincolata alla rottamazione di un veicolo usato, il che potrebbe limitare l’accesso all’offerta a chi non possiede un’auto da rottamare. Questo fattore potrebbe rappresentare un ostacolo per potenziali acquirenti interessati al modello senza un veicolo da sostituire.

Altre offerte Chery e il mercato dei SUV

Oltre all’Omoda 5, Chery ha in serbo altre promozioni che potrebbero catturare l’attenzione degli amanti dei SUV. La competitività dei modelli cinesi, come Omoda 5, continua a crescere nel mercato, dove la proposta di veicoli ibridi sta diventando sempre più interessante per i consumatori.

La promozione per l’Omoda 5 SHS-H di Chery presenta vantaggi significativi. È fondamentale che gli acquirenti valutino attentamente tutte le condizioni e i costi associati, per fare una scelta consapevole e vantaggiosa nel momento dell’acquisto di un SUV ibrido.