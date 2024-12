Introduzione alle promozioni di dicembre 2024

Dicembre è il mese dei regali e quale miglior regalo se non una moto nuova? Con l’arrivo delle festività natalizie, molti concessionari offrono sconti e promozioni imperdibili per il 2024. Che tu sia un appassionato di moto sportive, cruiser o naked, c’è sicuramente un’offerta che fa per te. In questo articolo, esploreremo le migliori promozioni disponibili e i finanziamenti vantaggiosi per aiutarti a realizzare il tuo sogno di possedere una moto.

Le migliori offerte per moto naked

Le moto naked continuano a essere tra le più richieste dagli italiani, grazie alla loro versatilità e al comfort di guida. Tra le promozioni più interessanti di dicembre, troviamo la Kawasaki Z500, che offre 500 euro di sconto su abbigliamento tecnico o sul prezzo della moto. Anche la BMW G 310 R è in promozione con il finanziamento Free2Ride, che prevede anticipo zero e rate mensili a partire da 115 euro. Inoltre, la Ducati Monster è disponibile con rate a partire da 177,32 euro al mese, rendendo l’acquisto ancora più accessibile.

Finanziamenti vantaggiosi per motociclette sportive

Se sei un amante della velocità, le moto sportive non possono mancare nella tua lista. La BMW S 1000 RR è in offerta con uno sconto di 1.500 euro e un finanziamento che prevede rate mensili da 150 euro. Anche la Ducati Panigale V2 è disponibile con rate a partire da 179 euro al mese, rendendo più facile l’accesso a queste potenti motociclette. Non dimentichiamo la Honda CBR500R, che offre diverse opzioni di finanziamento, inclusa la possibilità di rate mensili a partire da 49 euro.

Promozioni per moto touring e crossover

Per chi ama viaggiare, le moto touring e crossover sono la scelta ideale. La BMW R 1250 RT è proposta con un anticipo di 7.840 euro e rate mensili da 190 euro, mentre la Kawasaki Versys 650 offre oltre 1.000 euro di sconto. Le promozioni non si fermano qui: la Honda NC750X è disponibile con un anticipo di 2.950 euro e rate da 99 euro al mese, rendendo il viaggio su due ruote più accessibile che mai.

Conclusione

Le promozioni di dicembre 2024 offrono un’ottima opportunità per acquistare una moto nuova. Con sconti significativi e finanziamenti vantaggiosi, è il momento ideale per realizzare il sogno di possedere una moto. Non perdere l’occasione di approfittare di queste offerte e preparati a vivere nuove avventure su due ruote!