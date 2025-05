Introduzione alla promozione Momenti di Glory

Nel contesto delle promozioni primaverili, China Car Company ha lanciato una campagna accattivante chiamata Momenti di Glory, rivolta a chi è in cerca di un SUV moderno e performante. Questa offerta non si limita solo al modello Glory, ma abbraccia l’intera gamma DFSK, rendendo l’acquisto di un veicolo ibrido plug-in più accessibile e vantaggioso.

Sconti e vantaggi della gamma DFSK

La promozione prevede sconti significativi che variano da 1.488 a 4.000 euro a seconda del modello scelto. Tra le opzioni più interessanti, spicca la DFSK E5, un SUV ibrido plug-in dotato di cambio automatico, che beneficia della riduzione massima di 4.000 euro, portando il prezzo finale a 32.888 euro, IVA inclusa. È importante notare che questo prezzo non include l’IPT e i costi di messa su strada, ma rappresenta comunque un’opzione competitiva nel mercato attuale.

Finanziamenti e garanzie per i clienti

Acquistare un veicolo DFSK può essere ulteriormente facilitato grazie a un finanziamento gestito da Avvera, che offre la possibilità di posticipare la prima rata a settembre 2025, permettendo così una pianificazione economica più flessibile. Inoltre, tutti i modelli nuovi DFSK sono coperti da una garanzia di 5 anni o 100.000 chilometri, un aspetto che aumenta la fiducia dei consumatori nell’acquisto di un nuovo SUV.

La DFSK E5: un SUV ibrido plug-in competitivo

La DFSK E5 si distingue non solo per il suo design moderno, ma anche per le sue prestazioni ecologiche. Grazie all’alimentazione ibrida plug-in, gli utenti possono sfruttare il motore elettrico con ricarica autonoma, riducendo così l’impatto ambientale. Questo modello si colloca in una fascia di prezzo particolarmente competitiva, soprattutto considerando le dotazioni e i vantaggi offerti dalla promozione.

Considerazioni finali sulla promozione

La campagna Momenti di Glory di DFSK rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera un SUV ibrido a un prezzo accessibile. Con sconti significativi e condizioni di finanziamento vantaggiose, è un momento ideale per considerare l’acquisto di un veicolo della gamma DFSK. Tuttavia, è consigliabile visitare i concessionari aderenti per ottenere informazioni dettagliate sulle condizioni del finanziamento e per scoprire ulteriori vantaggi disponibili.