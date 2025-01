La confusione tra psicofarmaci e droghe ricreative

Recentemente, la Società italiana di psichiatria (Sip) ha sollevato preoccupazioni riguardo al nuovo Codice della strada, chiedendo un incontro urgente con i ministri competenti. Gli esperti hanno evidenziato la necessità di chiarire le disposizioni relative all’assunzione di psicofarmaci, sottolineando che non dovrebbero essere equiparati alle droghe ricreative. Questa richiesta nasce da un crescente numero di domande da parte dei pazienti, i quali temono per la loro capacità di guidare mentre seguono terapie farmacologiche.

La sicurezza stradale e il benessere dei pazienti

Giancarlo Cerveri, consigliere esecutivo della Sip, ha dichiarato che la sicurezza stradale è una priorità condivisa, ma ha anche messo in guardia contro le potenziali conseguenze negative di una legislazione poco chiara. Secondo Cerveri, è fondamentale che i pazienti non siano costretti a interrompere le loro terapie per paura di sanzioni. Le evidenze cliniche dimostrano che, in molti casi, è più sicuro guidare dopo aver assunto farmaci prescritti, piuttosto che affrontare la strada in condizioni di malessere o stanchezza.

Richiesta di esenzione per le terapie mediche

La Sip ha chiesto che i pazienti in terapia con psicofarmaci siano esentati dalle norme del nuovo Codice della strada. Questo è particolarmente importante per garantire che i cittadini possano continuare a ricevere le cure necessarie senza timore di perdere la patente. Inoltre, la Sip ha richiesto di partecipare al tavolo tecnico che ha redatto la riforma, per contribuire a definire linee guida più chiare e sicure per tutti gli utenti della strada.

Il rischio di confusione nei test di rilevazione

Un ulteriore problema sollevato riguarda i test rapidi utilizzati per rilevare l’assunzione di sostanze. Gli esperti temono che questi test possano erroneamente identificare psicofarmaci come droghe illegali, creando confusione e potenziali ingiustizie per i pazienti. È essenziale che vengano sviluppate procedure di rilevazione più accurate, in grado di distinguere tra farmaci terapeutici e sostanze stupefacenti.