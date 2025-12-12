QJMotor SRK 1051 RR: la superbike cinese da 144 CV che devi assolutamente conoscere

La QJMotor SRK 1051 RR è l'apice dell'evoluzione delle superbike cinesi, offrendo prestazioni straordinarie e un design all'avanguardia.

La QJMotor SRK 1051 RR rappresenta la nuova proposta del marchio cinese nel segmento delle superbike, concepita per competere con i modelli di alta gamma a livello internazionale. Questa moto, attesa sul mercato europeo nel 2026, si distingue per un motore quattro cilindri in linea da 144 CV, un design meticoloso e una ciclistica di elevata qualità.

Un progetto ambizioso con influenze italiane

La SRK 1051 RR è stata realizzata dallo studio C-Creative, diretto da Giovanni Castiglioni e con la direzione stilistica di Adrian Morton. Entrambi vantano una significativa esperienza nel settore, avendo collaborato con marchi prestigiosi come MV Agusta. Le linee del nuovo modello evidenziano una particolare attenzione per le proporzioni e i volumi, rendendola visivamente accattivante.

Design e aerodinamica

Il corpo della SRK 1051 RR si caratterizza per una carenatura che unisce forme aggressive a un forcellone monobraccio in alluminio, un elemento distintivo delle motociclette sportive europee. Le linee sinuose e aerodinamiche sono state progettate per ottimizzare i flussi d’aria, garantendo prestazioni elevate sia su strada sia in pista. Inoltre, la posizione di guida è stata studiata per offrire un equilibrio perfetto tra comfort e sportività.

Prestazioni e tecnologia avanzata

Il cuore pulsante della QJMotor SRK 1051 RR è un motore da 1.051 cc, derivato da un precedente modello MV Agusta, con un alesaggio di 78 mm e una corsa di 55 mm. Questa configurazione consente di erogare una potenza massima di 144 CV a 10.600 giri/min e una coppia di 105 Nm a 8.000 giri/min. Nonostante le prestazioni elevate, il motore soddisfa le normative Euro 5, puntando su un’erogazione fluida e controllabile, ideale per l’uso quotidiano e le escursioni occasionali in pista.

Struttura e componentistica

La struttura della moto è realizzata con un telaio a traliccio in acciaio, affiancato da elementi in alluminio, per garantire leggerezza e robustezza. Le sospensioni anteriori sono fornite da Marzocchi, mentre il posteriore è dotato di un monoammortizzatore centrale, per una guida dinamica e reattiva. Il sistema frenante è di alta qualità, con pinze radiali Brembo e un ABS sensibile all’inclinazione, che aumenta la sicurezza in tutte le condizioni di guida.

Dotazioni elettroniche e comfort

La QJMotor SRK 1051 RR si distingue per un sistema elettronico all’avanguardia, che comprende funzioni come il traction control regolabile, diverse modalità di guida, cruise control e un efficace monitoraggio della pressione dei pneumatici. Queste funzionalità sono gestite tramite un intuitivo display TFT, il quale offre anche connettività con smartphone, garantendo una maggiore comodità durante la guida.

Con un peso dichiarato di 215 kg in ordine di marcia e una sella alta 835 mm, la SRK 1051 RR è progettata per essere accessibile a un ampio ventaglio di motociclisti, compresi coloro che possiedono meno esperienza. Il serbatoio ha una capacità di 15 litri, mentre la combinazione di pneumatici da 120/70 ZR17 e 190/50 ZR17 rientra nelle specifiche standard per il segmento delle superbike.

Posizionamento sul mercato e aspettative

La QJMotor SRK 1051 RR si prepara a debuttare in Europa nel 2026, proponendosi come un’alternativa competitiva nel mercato delle superbike, tradizionalmente dominato da marchi europei e giapponesi. Con un prezzo stimato tra i 14.000 e i 15.000 euro, questa moto intende mantenere un buon rapporto qualità-prezzo, attrarre appassionati e professionisti alla ricerca di prestazioni elevate senza compromettere il budget.