Desner W300, il quadriciclo pensato per i giovani e le famiglie con dimensioni contenute e la potenza perfetta per l'ambiente urban.

Il segmento dei quadricicli gode di molto fermento in questi ultimi tempi dato che rappresenta una valida alternativa agli scooter ed è quindi perfetto per gli spostamenti urbani all’interno delle grandi città. Una casa automobilistica che ci sta puntando molto è Desner. In questo articolo un’analisi sul nuovo quadriciclo W300.

Desner W300: piccolo ma fashion e tecnologico

Desner W300 si fa immediatamente notare per il design simpatco ed i colori della carrozzeria dai toni decisamente sgargianti.

E’ al suo interno dove dà il massimo con un abitacolo capace di ospitare fino a 4 persone ed un quadro strumenti totalmente digitale dove vedere la velocità in cui si sta viaggiando ed altri parametri fondamentali come l’autonomia.

E’ dotato di uno schermo al centro della plancia che ha al proprio interno un sistema di infotainment minimal ma efficace.

Acquistabile in due diverse taglie

Desner W300 si può acquistare in due tipologie, a cambiare è il tipo di potenza e la velocità massima che il veicolo è in grado di raggiungere.

I quadricicli leggeri, denominati L6 hanno infatti una potenza massima di circa 8 cavalli e possono raggiungere una velocità massima di 45 km/h, prestazioni quindi identiche a quelle dello scooter classico.

Se però si opta per la versione “Family” questa è un quadriciclo pesante L7 che può essere guidato a partire dai 16 anni con patente A1. La potenza sale a 20 cavalli e la velocità massima è di 90 km/h.

Le dimensioni sono la sua forza, con un corpo vettura di appena 3 metri e 06 si può parcheggiare ovunque, il motore è elettrico ed offre una potenza di picco pari a 41 cavalli che le permettono di compiere partenze fulminee dai semafori districandosi agevolmente nel traffico di città.