In commercio si valutano diversi parametri relativi alle automobili e uno dei più ricercati dagli acquirenti, in particolare se si parla di auto sportive, ovvero quello della velocità che è sempre in grado di fornire adrenalina alla sola lettura. In questo articolo vediamo quali sono le auto più veloci del mondo.

Le auto più veloci al mondo

La prima di cui vale la pena parlare è la Koenigsegg CCR che ad inizio degli anni 2000, per la precisione nel 2005, è riuscita a far registrare la prestazione di 387,37 km/h sul circuito di Nardò.

Al decimo posto la McLaren SpeedTail in grado di raggiungere i 402,3 km/h e in grado di scalzare in cima alla classifica della casa di Woking la McLaren F1, auto detentrice del record dal 1993 al 2005.

In nona posizione la Bugatti Veyron con un dato di 408,47 km/h che ha stabilito un nuovo punto di riferimento in questo tipo di prestazioni e che anche a distanza di anni si conferma validissima.

Nel 2007 l’azienda americana SSC ha fatto girare a Nardò la Ultimate Aero che ha raggiunto i 412,28 km/h. Bugatti tuttavia non voleva perdere il trono e nel 2010 arriva la settima auto di questa classifica, ovvero la Bugatti Veyron SuperSport con un dato di 431,072 km/h.

La Hennessey Venom F5 ha fatto registrare i 437 km/h e davanti a lei la Koenigsegg Agera RS con un valore di 447,49.

La più veloce attualmente

In cima a questa speciale classifica vi è la Tuatara della SSC, che ha raggiunto un dato di 455,3 km/h fatto registrare nel 2021 e che non ha ancora trovato un nuovo padrone tra le auto di serie

Fuori classifica la Bugatti Chiron Super Sport con un valore di 490,8 km/h. La Jesko Absolut promette un dato di 531 chilometri orari ma la casa svedese non ha ancora avuto modo di fare delle prove ufficiali.

Infine la Devil Sixteen ha l’obiettivo di raggiungere i 558 km/h ma l’auto attualmente ha una configurazione di 1.500 cavalli, ben lontana dai 5.000 cavalli che darebbero i due motori V8 Chevrolet con cui dovrebbe essere equipaggiata.