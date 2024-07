Il mondo dell’auto sta vivendo un momento di difficoltà ma nel nostro paese qualcosa sta iniziando a muoversi, in particolare grazie agli ecoincentivi che sono andati subito a ruba a dimostrazione che se si presenta l’opportunità gli italiani sono desiderosi di cambiare auto. Vediamo in questo articolo le 10 vetture più vendute nel mese di maggio 2024.

Le auto più vendute in Italia a maggio 2024

La classifica si apre con il decimo posto, dove troviamo la Toyota Yaris con 2.790 nuove auto immatricolate, la piccola nipponica si dimostra ancora una volta molto apprezzata dal pubblico italiano.

In nona posizione una sorpresa, la MG ZS nuovo veicolo della casa britannica che è stata venduta in 2.851 unità. All’ottavo posto un altro successo nel nostro mercato, la dacia Sandero con 3.098 auto vendute.

Settima posizione per la Renault Clio che anche con la quinta generazione, un facelift della quarta ottiene ottimi numeri 3.195 le auto vendute nel mese di maggio.

Sesto posto per la Volkswagen T-Roc il baby suv del marchio tedesco continua a rispondere positivamente nel nostro mercato, 3.227 sono stati gli esemplari venduti.

Le migliori 5

In quinta posizione la Toyota Yaris Cross con 3.329 auto vendute, a dimostrazione che il piccolo suv Toyota è molto apprezzato per la sua versatilità.

In quarta posizione una new-entry la Jeep Avenger con 3.756 auto vendute che la fanno subito balzare tra le prime, di sicuro la vasta scelta motoristica ha aiutato in questo slancio.

Sul terzo gradino del podio la Lancia Ypsilon con 3.824 immatricolazioni, l’ultima versione prima del lancio della nuova generazione si attesta come sempre tra le auto più apprezzate e desiderate dagli italiani.

In seconda posizione la Citroen C3 con 4.197 immatricolazioni, la piccola francese è apprezzata per il suo essere poliedrica e facile da parcheggiare in città ed inoltre la manutenzione è relativamente contenuta.

In cima al podio, in prima posizione la Fiat Panda che stacca le concorrenti ancora una volta, stavolta sono state 8.806 le nuove auto vendute. La piccola di casa fiat si dimostra la regina del nostro mercato.