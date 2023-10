Il costo da sostenere per prendere la patente b come privatista.

La patente b è un grande traguardo per molte persone, in quanto questa permette di guidare un’auto e ciò significa poter viaggiare dove si vuole in completa autonomia. La patente si prende solitamente tramite le autoscuole che offrono la preparazione per l’esame teorico e pratico ma questa può anche avvenire senza frequentarla, in quel caso si è privatista. Vediamo il costo per sostenerla nel 2023.

LEGGI ANCHE: Come riparare i graffi sull’auto

Quanto costa prendere la patente b da privatista

Sostenere la patente da privatista si rileva vantaggioso in termini economici in particolare per quanto concerne la prova di teoria in quanto da privato non è necessario frequentare lezioni di teoria in autoscuola, si può studiare dal manuale disponibile online ed esercitarsi nei quiz tramite l’app disponibile per gli smartphone.

Di seguito i costi che una persona deve sostenere per prendere la patente da privatista:

26,40 euro da versare sul conto postale 9001 per iscriversi presso la motorizzazione civile

da versare sul conto postale 9001 per iscriversi presso la motorizzazione civile 16,00 euro da versare sul conto 4028 per l’esame teorico

da versare sul conto 4028 per l’esame teorico 16,00 euro da versare sul conto 4028 per l’esame pratico

da versare sul conto 4028 per l’esame pratico 30,00 euro per il rilascio del certificato di idoneità del medico curante, il costo in questo caso è indicativo perché dipende dal compenso del professionista per il certificato, a volte può essere maggiore.

per il rilascio del certificato di idoneità del medico curante, il costo in questo caso è indicativo perché dipende dal compenso del professionista per il certificato, a volte può essere maggiore. 30/50 euro per il rilascio del certificato da parte del medico abilitato

per il rilascio del certificato da parte del medico abilitato 16 euro per la marca da bollo da apporre sul certificato rilasciato dal medico abilitato.

Si aggiungano i costi per le ore di guida da effettuare presso un’autoscuola, il minimo e 6 ore.

6×40,00 euro = 240 euro

= 240 euro fototessere : 5-10 euro

: 5-10 euro materiale per studiare – 10/15 euro se si sceglie il manuale cartaceo.

In media il costo per prendere la patente b come privatista è va dai 450 ai 500 euro. Una somma decisamente inferiore rispetto a quella che richiederebbe un’autoscuola.

LEGGI ANCHE: Mercedes GLA – prezzo, dimensioni, scheda tecnica