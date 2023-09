Come rimuovere i graffi dall'auto, i passi da compiere per riavere una carrozzeria bella e lucente.

Un’auto graffiata è sempre una brutta situazione per chi ci capita, può capitare a tutti di avere dei segni sulla carrozzeria che vorremmo togliere per farla tornare a splendere come quando l’auto è uscita dalla concessionaria, in questo articolo vedremo come rimuovere i graffi dall’auto.

Come rimuovere i graffi dall’auto

Il primo passo da fare per stabilire l’entità del graffio è procedere ad una sua verifica, ovvero analizzare se si tratta veramente di un graffio sulla carrozzeria o di un’incisione sulla carrozzeria, spesso quelli che consideriamo graffi sono solo un accumulo di sporcizia che può essere tolto facilmente.

Determinare la profondità del graffio, se questo ha intaccato solo il trasparente della carrozzeria sarà molto facile rimuoverlo, se invece si intravede anche l’acciaio si tratta di un’incisione profonda che richiede l’intervento di un professionista.

Dopo aver constatato di che tipologia di danno si tratta, prima di iniziare ad operare sulla carrozzeria è buona cosa fare un’analisi a tutta la vettura così da intervenire una volta sola anche su altre parti dell’auto che sono graffiate.

Prima di iniziare a lavorare è bene lavare ed asciugare la carrozzeria, con una carrozzeria sporca si rischierebbero ulteriori graffi, levigare con grana 2000 un tipo molto fine, il graffio, seguendone la direzione, questo toglierà il trasparente, risciacquare la zona dell’intervento e verificare che sia pulita ed asciutta.

Applicare la pasta abrasiva sulla zona interessata dal graffio, avviare la lucidatrice e spargere la pasta nell’area interessata, importante non passare più volte una zona già trattata precedentemente.

Eseguire un ulteriore lavaggio per rimuovere eventuali residui di pasta abrasiva ed applicare la cera per lucidare definitivamente la carrozzeria tramite l’utilizzo di una lucidatrice orbitale.

Dopo aver lucidato con la cera effettuare un ultimo lavaggio e verificare che il graffio sia effettivamente sparito e che la zona interessata sia idrorepellente. Se il lavoro è stato eseguito correttamente il graffio è stato tolto.

