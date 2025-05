Domenica si svolgerà la maratona per la lotta contro il tumore al seno con eventi e chiusure in tutta la città.

Un evento di solidarietà e sport

La Race for the Cure torna a Roma per la sua 26^ edizione, un evento che unisce sport e solidarietà nella lotta contro il tumore al seno. Questa maratona, che si svolgerà domenica, prevede una passeggiata di 2 km, una corsa di 5 km aperta a tutti e una gara competitiva di 10 km riservata agli atleti. Si prevede la partecipazione di circa 100.000 persone, un segno tangibile dell’impegno della comunità nella lotta contro questa malattia.

Dettagli sull’evento e sul percorso

Il ritrovo è fissato per le ore presso il Circo Massimo, dove sarà allestito il Villaggio Race. Qui i partecipanti potranno completare le ultime iscrizioni, ritirare le borse gara e partecipare a varie attività, sia per adulti che per bambini. La partenza delle competizioni avverrà da via Petroselli, nei pressi della Bocca della Verità, e il percorso si snoderà attraverso alcune delle strade più iconiche della Capitale.

Chiusure stradali e modifiche ai trasporti pubblici

Per garantire la sicurezza dei partecipanti, diverse strade di Roma saranno chiuse al traffico. Tra queste, via Petroselli, via del Teatro Marcello e piazza Venezia. Le chiusure inizieranno già dal sabato, con la chiusura di via dei Cerchi, e proseguiranno fino alla conclusione dell’evento. Anche i percorsi di numerose linee di tram e bus subiranno modifiche, con deviazioni per trentotto linee, tra cui le più utilizzate come la 3 e la 8. Gli utenti dei mezzi pubblici sono invitati a consultare il sito dell’Atac per informazioni dettagliate sulle deviazioni.

Un momento di celebrazione e consapevolezza

La Race for the Cure non è solo una competizione sportiva, ma anche un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la cura del tumore al seno. Al termine delle gare, si svolgerà una cerimonia di premiazione e un momento dedicato alle Donne in Rosa, simbolo di forza e resilienza. Questo evento rappresenta un’opportunità per celebrare la vita e promuovere la salute, unendo le persone in un obiettivo comune di solidarietà e supporto.