Rolls Royce Dawn: prezzo e uscita

La casa inglese è famosa per la produzione di auto di lusso destinate ad una clientela selezionata e molto esigente. Uno dei modelli di punta è la Dawn in questo articolo vediamo il suo prezzo d’acquisto e la possibile data di uscita.

LEGGI ANCHE: Ogni quanto fare il tagliando di un’auto a benzina?

Rolls Royce Dawn: uscita

La Rolls-Royce Dawn ha terminato la propria produzione ad aprile dello scorso anno e la casa britannica non sembra intenzionata a produrre un mezzo dotato dello stesso nome, almeno non nell’immediato.

Di conseguenza non vedrà la luce una nuova Rolls-Royce Dawn nel 2024 e se si ricerca questo modello bisogna orientarsi per forza sul mercato dell’usato.

Trattandosi di un modello prodotto in poche decine di migliaia ogni anno ed essendo anche relativamente moderno i prezzi saranno ancora alti e quindi è necessario un notevole esborso economico.

D’altronde le Rolls-Royce con il loro lusso e i motori potenti non sono mai state auto economiche quindi chi si appresta ad entrare in questo mondo è ben consapevole che servono molte liquidità. Si acquista un bene esclusivo realizzato interamente a mano e si sa l’artigianalità in qualunque campo ha un prezzo alto.

Con la Dawn si va oltre il classico concetto di convertibile e si acquista uno status symbol che per anni è stato in cima al listino sia in termini di vendite che di successo tra il pubblico.

Le sue forme, il suo stile regale e la potenza che è in grado di sprigionare la differenziano dalle altre case. Non a caso non ha competitor dirette perché il mercato delle auto di lusso ha nel brand Rolls-Royce il principale riferimento.

LEGGI ANCHE: Come fare la carteggiatura dell’auto

Il suo prezzo

Essendo un modello uscito di produzione e data la sua rarità non esistono molti modelli in vendita. Il prezzo più basso a cui la si può acquistare è di 249.000 euro per un esemplare del 2016.

Per altri esemplari più recenti i prezzi superano i 300 mila euro.