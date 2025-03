Il ritorno del Rally Il Ciocco

Il Rally Il Ciocco segna l’inizio della stagione 2025 del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, un evento atteso da tutti gli appassionati di motorsport. Quest’anno, la competizione si presenta con un programma innovativo, che prevede un solo shakedown il venerdì, seguito dalla prima prova speciale, valida come Power Stage, il sabato. Questo cambiamento mira a rendere l’evento più dinamico e coinvolgente per i partecipanti e il pubblico.

Protagonisti e sfide in arrivo

La lista dei partecipanti è impressionante, con nomi di spicco come il campione in carica Andrea Crugnola, Giandomenico Basso, Simone Campedelli, Fabio Andolfi e Bostjan Avblej. Non mancano anche piloti di fama internazionale, come Nikolay Gryazin e Heikki Kovalainen, che parteciperà al campionato Rally Promozione. La presenza di questi talenti rende il Rally Il Ciocco un evento da non perdere, promettendo sfide avvincenti e colpi di scena.

Lo shakedown e le aspettative

Durante lo shakedown, che si è svolto su un percorso di 2 km, tre piloti hanno registrato il miglior tempo: Basso, Avbelj e Gryazin. Questo risultato non solo evidenzia la competitività di questi piloti, ma anche le aspettative elevate per il resto della competizione. Gli appassionati sono in attesa di vedere come si svolgeranno le ultime cinque speciali previste per domenica, che potrebbero rivelarsi decisive per la classifica finale.