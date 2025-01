Un sabato cruciale per il Rallye Monte Carlo 2025

Il Rallye Monte Carlo 2025 ha vissuto una giornata intensa e ricca di emozioni, con oltre 120 km di prove cronometrate che hanno messo a dura prova i piloti. La terza giornata è iniziata presto, con il primo passaggio sulla La Motte-Saint Nazaire, la prova più lunga di questa edizione, che si è rivelata cruciale per le sorti della competizione.

Sebastien Ogier in testa

Sebastien Ogier ha dimostrato ancora una volta il suo talento, cercando di consolidare il primo posto dopo aver allungato nel finale della giornata precedente. La sua strategia è stata chiara: mantenere il controllo e gestire il vantaggio accumulato. Tuttavia, la pressione degli avversari è palpabile, rendendo ogni prova un vero e proprio duello.

La lotta per il podio si intensifica

La battaglia per il podio è più accesa che mai, con Elfyn Evans e Adrien Fourmaux che si trovano a pochi secondi di distanza l’uno dall’altro. Non da meno, Kalle Rovanpera e Ott Tanak sono pronti a sfruttare ogni errore dei leader per guadagnare posizioni. La tensione è palpabile e ogni curva può cambiare le sorti della gara.

Thierry Neuville cerca il riscatto

Un altro protagonista della giornata è stato Thierry Neuville, che ha vissuto un venerdì da dimenticare, scivolando al nono posto. Oggi, il pilota belga ha mostrato determinazione nel tentativo di recuperare terreno. La sua esperienza e abilità potrebbero rivelarsi decisive nelle prossime prove, dove ogni secondo conta.

WRC2: la battaglia continua

Nel frattempo, nel WRC2, la competizione si fa serrata tra Nikolay Gryazin e Yohan Rossell. Rossell ha preso la testa della classifica di categoria dopo l’ultima speciale di ieri, ma Gryazin non è disposto a cedere facilmente. La loro sfida promette di essere avvincente, con entrambi i piloti pronti a dare il massimo per conquistare il titolo.