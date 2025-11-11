RAM Rampage: il nuovissimo pickup urbano che conquista l’Europa

Nell’attuale panorama automobilistico, i pickup stanno vivendo una vera e propria rivoluzione. Con l’arrivo del RAM Rampage, il segmento degli urban pickup si arricchisce di un modello che promette di coniugare praticità e design accattivante. Presentato per la prima volta in Europa, questo ‘mini truck’ si distingue per le sue caratteristiche uniche e per il suo appeal internazionale.

Un esordio sorprendente

Il RAM Rampage ha fatto il suo debutto a Fieracavalli, un evento che celebra l’eccellenza nel mondo dell’automobile. Questo modello rappresenta una fusione tra funzionalità e stile, destinato principalmente a un pubblico europeo. Nonostante il termine ‘mini’, la presenza e l’impatto visivo del Rampage sono tutt’altro che trascurabili, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

Una piattaforma familiare

Il RAM Rampage condivide la sua base con il SUV Jeep Compass, evidenziando una parentela che si riflette nelle linee e nelle specifiche tecniche. Costruito in Brasile, questo pickup utilizza il pianale STLA Medium, abbandonando il tradizionale telaio a longheroni in favore di una scocca portante. Questa scelta progettuale contribuisce a rendere il Rampage un veicolo più agile e adatto all’uso urbano, mantenendo al contempo le credenziali di un pickup robusto.

Design e tecnologia all’avanguardia

Il RAM Rampage si distingue per un design audace e distintivo. Con una lunghezza superiore ai cinque metri, il pickup è dotato di fari full-LED, indicatori di direzione dinamici e un posteriore che richiama simbolicamente la bandiera statunitense. L’attenzione ai dettagli è evidente negli interni, dove materiali premium e tecnologia avanzata si integrano per garantire un’esperienza di guida unica.

Interni lussuosi e funzionali

Gli interni del RAM Rampage offrono un connubio di lusso e funzionalità. I sedili in pelle scamosciata traforata, un sistema di climatizzazione bi-zona e un display centrale da 12,3 pollici sono progettati per garantire il massimo comfort. Inoltre, l’integrazione di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, insieme a un impianto audio premium Harman Kardon, arricchisce ogni viaggio di un’esperienza piacevole e coinvolgente.

Performance e capacità di carico

Il RAM Rampage si presenta in due varianti: la Rebel, orientata all’off-road, e la sportiva R/T. La prima è dotata di un motore turbo diesel 2.2 Multijet da 200 CV, mentre la seconda è equipaggiata con un potente motore benzina 2.0 Hurricane da 272 CV. Grazie alla trazione integrale di serie, il pickup affronta terreni difficili con disinvoltura, mentre il vano di carico, capace di ospitare fino a 980 litri, assicura una versatilità senza pari.

Un veicolo per ogni occasione

Oltre alle sue capacità off-road, il RAM Rampage è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane, rendendolo un veicolo ideale sia per il lavoro che per il tempo libero. Con una portata di una tonnellata e i pneumatici All-Terrain Pirelli Seal Inside, si conferma un compagno affidabile per avventure in qualsiasi condizione.

Per coloro interessati a questo nuovo pickup, è consigliabile visitare il sito europeo di RAM per le ultime novità. Sebbene non siano ancora disponibili informazioni dettagliate riguardo a prezzi e disponibilità, è previsto che il RAM Rampage arrivi sul mercato nel primo semestre del 2026, con un prezzo di partenza che si stima non inferiore ai 40.000 euro.