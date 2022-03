Basata sulla seconda generazione del SUV, la Range Rover Evoque P300e è la versione ibrida plug, con un sistema da 309 cavalli e 66 chilometri di autonomia elettrica. Ecco le sue caratteristiche essenziali.

Stile e dimensioni della Range Rover Evoque P300e

Questa versione ibrida plug-in del SUV non apporta modifiche al motore a combustione. L’Evoque è compatta e misura 4,37 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e 1,65 metri di altezza. Con un peso di 2.082 kg a pieno carico, questo modello offre fino a 5 posti e un bagagliaio di 591 litri.

La sua altezza da terra di 21,2 cm, l’angolo di avvicinamento di 25° e l’angolo di partenza di 30,6° ne fanno un fuoristrada collaudato.

Ha anche una distanza massima di guado di 60 cm. La Range Rover Evoque può anche trainare 750 kg.

Motore ibrido plug-in Evoque

Il SUV utilizza due motori su entrambi i lati del telaio per creare le quattro ruote motrici caratteristiche del marchio Land Rover. Il primo è un motore a benzina a 3 cilindri da 1,5 litri con 200 CV e 280 Nm di potenza massima. Il secondo è un motore elettrico con 80 kW di potenza, o 109 CV, e 260 Nm.

Tutto sommato, questo dà un totale di 309 cavalli e 540 Nm di coppia massima.

Naturalmente, queste cifre non sono sempre disponibili. La Range Rover Evoque Plug-in Hybrid funziona in tre modalità:

EV: questa è la modalità elettrica, con una velocità massima di 135 km/h Ibrido: i due motori si combinano, o si alternano automaticamente a seconda della domanda Save: questa modalità è specifica per questo tipo di motore e permette al blocco benzina di agire come un generatore per ricaricare la batteria

Range Rover Evoque P300e: batteria e ricarica

Come altri ibridi plug-in, la Range Rover Evoque ha la sua batteria situata sotto i sedili posteriori. La sua capacità è molto alta per il segmento, con 15 kWh, dando 66 chilometri di autonomia elettrica secondo il ciclo WLTP. È composta da 7 moduli di 12 celle prismatiche, per un totale di 84.

La ricarica del SUV britannico, che è possibile attraverso il portello sul lato posteriore sinistro, è anche molto superiore. Una rarità nel settore, questo modello Land Rover permette due tipi di ricarica:

La più veloce è la corrente continua (DC) sulla porta Combo, con una potenza massima di 32 kW. Ci vogliono solo 30 minuti per recuperare l’80% della sua energia La modalità classica AC è ancora disponibile, con una potenza di 7,4 kW (0-80% in 1h42), 3,7 kW o su una presa standard 220V (6h24)

In termini di consumo di carburante, il SUV britannico dichiara 1,4 l/100 km. Emette anche 32 g/km di CO2 nel ciclo WLTP. Queste cifre, va ricordato, sono altamente teoriche e variano secondo la regolarità della carica e il vostro tipo di guida.

Prezzi e commercializzazione dell’Evoque Plug-in Hybrid

La versione P300e del SUV è stata svelata nell’aprile 2020. La Range Rover Evoque Plug-in Hybrid ha un prezzo base di 52.550 euro al lancio. È disponibile in quattro livelli di allestimento: Evoque, S, SE e HSE. Il pacchetto esterno R-Dynamic, con paraurti in tinta con la carrozzeria ed elementi neri, è anche disponibile.