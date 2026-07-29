Regione Liguria finanzia iniziative sportive per anziani con 90mila euro

La Regione Liguria ha stanziato 90mila euro per finanziare cinque progetti sportivi dedicati agli over 65, promuovendo il benessere e la socializzazione.

La Regione Liguria ha approvato cinque nuovi progetti sportivi dedicati agli over 65, con un finanziamento complessivo di 90mila euro. Questo bando, promosso dalla vicepresidente Simona Ferro, rappresenta un passo significativo verso la promozione del benessere e della qualità della vita degli anziani.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, ha visto un aumento del numero di progetti finanziati rispetto all’anno precedente, passando da quattro a cinque. Questo incremento testimonia l’efficacia e la crescita del progetto, che mira a contrastare la sedentarietà e promuovere la socializzazione tra gli anziani.

I progetti selezionati e i loro obiettivi

I cinque progetti selezionati sono: “Liguria In Movimento” del Centro Nazionale Sportivo Libertas, “Silver Fit Plus 2.0 – Allenarsi alla longevità” del Centro Sportivo Italiano, “Liguria Attiva 65+” del Centro Sportivo Educativo Nazionale Liguria, “Sportivi sempre! 65+ in movimento” di Uisp Liguria e “Insieme in Movimento: AttivaMente per la 3ª età” di Endas Liguria.

Questi progetti offrono un’ampia gamma di attività, tra cui corsi di attività motoria, lezioni di ballo, incontri informativi con nutrizionisti e dietologi, sia in presenza che online, e camminate guidate all’aria aperta. L’obiettivo è favorire il benessere psicofisico degli anziani, contrastare la sedentarietà e promuovere occasioni di socializzazione e condivisione.

L’importanza della prevenzione e della socializzazione

“L’approvazione di questi progetti conferma la volontà della Regione Liguria di investire nella prevenzione, nella salute e nella qualità della vita degli anziani”, dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. “Incentivare l’attività motoria nella terza età significa prevenire patologie e contrastare la solitudine. Grazie a un’offerta gratuita di corsi, camminate e incontri con nutrizionisti, i cittadini potranno curare la propria salute. Investire nello sport significa investire nelle persone”, conclude Invernizzi.

La vicepresidente Simona Ferro sottolinea l’importanza dello sport come strumento di prevenzione, benessere e inclusione sociale. “Con questo bando continuiamo a investire nello sport come strumento di prevenzione, benessere e inclusione sociale. Il nostro obiettivo è diffondere una vera cultura del movimento in ogni fase della vita, abbattendo le barriere fisiche e psicologiche che ancora limitano la partecipazione di molti cittadini over 65. Vogliamo una Liguria sempre più attiva, sana e inclusiva, in cui nessuno venga lasciato indietro”, afferma Ferro.

Le attività previste e i benefici attesi

Le attività previste dai progetti sono variegate e mirano a coinvolgere l’intero territorio regionale. Tra le iniziative più rilevanti ci sono corsi di attività motoria, lezioni di ballo, incontri informativi con nutrizionisti e dietologi, e camminate guidate all’aria aperta. Queste attività non solo promuovono il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale degli anziani.

“Favorire il benessere psicofisico degli anziani, contrastare la sedentarietà e promuovere occasioni di socializzazione e condivisione, contribuendo così a un invecchiamento sempre più attivo, sano e consapevole”, è l’obiettivo dichiarato dai promotori dei progetti. Le iniziative prenderanno il via nelle prossime settimane e coinvolgeranno l’intero territorio regionale.

Questi progetti rappresentano un passo importante verso la promozione di uno stile di vita attivo e sano per gli over 65, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a contrastare l’isolamento sociale. La Regione Liguria continua a dimostrare il suo impegno nel sostenere iniziative che favoriscono il benessere e l’inclusione sociale di tutti i cittadini.