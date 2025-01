Scopri come trainare un'auto in modo sicuro e conforme al Codice della Strada.

Normative sul traino di veicoli

Il Codice della Strada italiano stabilisce regole precise per il traino di veicoli, specialmente in situazioni di emergenza. È fondamentale conoscere queste normative per evitare sanzioni e garantire la sicurezza durante il trasporto di un’auto in panne. Secondo l’articolo 165, il traino deve avvenire attraverso un collegamento solido tra i veicoli, utilizzando attrezzi come funi, catene o barre rigide. È essenziale che il traino sia ben segnalato per essere visibile agli altri utenti della strada.

Condizioni per il traino

Il Codice della Strada specifica che un veicolo può trainare un altro solo se quest’ultimo non è un rimorchio e non può circolare autonomamente a causa di un guasto. Inoltre, è vietato trainare più di un veicolo alla volta, salvo eccezioni per trasporti speciali. Durante il traino, il veicolo trainato deve avere accese le luci gialle lampeggianti o esporre un pannello retroriflettente per segnalare la propria presenza. Il veicolo trainante deve essere dotato di un dispositivo luminoso se previsto dalla normativa.

Attrezzature e precauzioni per il traino

Quando si tratta di attrezzature per il traino, le cinghie elastiche in nylon o poliestere sono le più raccomandate, poiché offrono una maggiore flessibilità e sicurezza rispetto alle rigide catene in metallo. La lunghezza della cinghia deve essere di almeno 4 metri per garantire un collegamento sicuro. È importante che il collegamento tra i veicoli avvenga in punti solidi, come gli occhioni di traino presenti in molti modelli di auto. Durante il traino, è consigliabile mantenere una velocità massima di 30-35 km/h, evitando brusche frenate e mantenendo sempre la distanza di sicurezza.

Attenzione e responsabilità durante il traino

Il conducente del veicolo trainato deve prestare particolare attenzione ai segnali del veicolo trainante, seguendo le indicazioni e mantenendo una tensione costante della fune di traino per evitare scossoni. È fondamentale rispettare le normative per evitare sanzioni, che possono variare da 87 a 345 euro per chi viola le disposizioni relative al traino. In caso di emergenze, è sempre consigliabile contattare un servizio di soccorso stradale per garantire un intervento professionale e sicuro.