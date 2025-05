Un design che ricorda il passato

La Renault 4 E-Tech Electric si presenta come un omaggio al modello originale, con un design che richiama fortemente le linee iconiche degli anni ’70 e ’80. La nuova vettura, lunga 4,14 metri, è caratterizzata da un look squadrato e dettagli moderni, come i fari rotondi a LED e un portellone dritto. La parte posteriore, con luci verticali e un terzo finestrino, evoca nostalgici ricordi, rendendo questa auto un vero e proprio pezzo di storia su ruote.

Interni moderni e confortevoli

A bordo della Renault 4 E-Tech Electric, gli interni sono stati completamente rivisitati per offrire un ambiente accogliente e tecnologico. I materiali utilizzati, come il tessuto Denim e la similpelle, conferiscono un tocco di eleganza e comfort. La plancia digitale è dotata di un touchscreen da 10 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, mentre il quadro strumenti può variare da 7 a 10,1 pollici a seconda della versione. Questo mix di tecnologia e design rende l’esperienza di guida non solo funzionale, ma anche piacevole.

Prestazioni e autonomia

La Renault 4 E-Tech Electric è disponibile in due varianti di batteria: 40 kWh e 52 kWh. La prima offre un’autonomia di 308 km, mentre la seconda arriva fino a 408 km. Con un motore che può raggiungere fino a 150 CV, questa vettura è in grado di garantire prestazioni elevate e una guida reattiva. La ricarica è rapida e conveniente, con la possibilità di utilizzare sia corrente alternata che continua, rendendo la Renault 4 E-Tech Electric adatta per l’uso quotidiano e per viaggi più lunghi.

Sicurezza e tecnologia avanzata

La sicurezza è una priorità per Renault, e la 4 E-Tech Electric non fa eccezione. Con un pacchetto che include fino a 26 sistemi ADAS, la vettura offre una guida semi-autonoma di livello 2. Inoltre, il sistema multimediale OpenR Link consente di scaricare oltre 50 applicazioni, rendendo l’auto non solo un mezzo di trasporto, ma anche un centro di intrattenimento e connettività. La presenza di porte USB e ricarica wireless per smartphone completa un’offerta tecnologica all’avanguardia.

Personalizzazione e varianti

Renault offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per la 4 E-Tech Electric, con la possibilità di scegliere tra sticker, accessori e finiture per l’abitacolo. Con oltre 370 varianti disponibili, ogni cliente può creare un’auto che rispecchi il proprio stile e le proprie esigenze. I prezzi partono da 29.900 euro per la versione Urban Range Evolution, fino a 36.900 euro per la Comfort Range Iconic.