Novità in arrivo in casa Renault. Il marchio transalpino ha annunciato ufficialmente il teaser di una nuova concept-car che incarna gli impegni della sua strategia di sviluppo sostenibile in tema di rispetto dell’ambiente, sicurezza e inclusione. Si tratta di un’auto con il motore a idrogeno che verrà mostrata nella sua interezza a maggio 2022.

Renault: ecco l’auto a idrogeno

Come detto, Renault ha stupito tutti annunciando l’uscita di un’auto a idrogeno. La concept car con motore a idrogeno svelata tramite il teaser arriva in un momento molto importante nella storia del marchio francese ed in generale del mondo delle quattro ruote. La casa transalpina ha, infatti, annunciato la volontà di dire addio alle motorizzazioni diesel e benzina cercando di completare questo passaggio al “100% elettrico” entro il 2030.

La concept-car con motore a idrogeno di Renault è stata progettata sotto la direzione di Gilles Vidal, il direttore del Design del brand transalpino, e verrà presentata ufficialmente a maggio.

Renault a idrogeno: caratteristiche

Al momento non ci sono molte informazioni riguardo l’auto a idrogeno di Renault, ma dall’unica immagine diffusa dalla casa francese pare che la vettura possa essere un Suv crossover. Sicuramente, da un primo sguardo si nota il trattamento dei fari allungati e sottili con quattro lampade separate all’interno oltre ad una firma luminosa nella parte bassa e centrale del frontale.

Anche gli specchietti retrovisori sembrano avere una forma sottile. Probabilmente saranno con delle telecamere integrate.

La cosa certa è che Renault con la sua nuova auto a idrogeno ha intenzione di seguire i principi di sostenibilità, mobilità inclusiva e sicurezza.

Auto a zero emissioni di Renault in arrivo

Oltre all’annuncio della nuova concept car a idrogeno, il gruppo francese ha svelato le novità in arrivo nei prossimi anni in materia di modelli a zero emissioni.

Nel 2023 arriverà la compatta Mobilize e il Kangoo elettrico per il trasporto persone, mentre il 2024 sarà un’annata ricca di novità. Ci saranno infatti le uscite di una nuova Dacia elettrica, oltre che della Renault 5, della Renault 4, un C-suv Renault, la nuova Alpine elettrica e un veicolo commerciale alimentato con batterie al litio. Nel 2025, infine, dovrebbe essere il turno del secondo modello Alpine completamente elettrico.

Per il momento, però, non resta che attendere di saperne di più sull’auto a idrogeno che Renault è pronta a lanciare.

