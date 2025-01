Introduzione alla Renault Captur E-Tech 145

La Renault Captur E-Tech 145 rappresenta un importante passo avanti nel segmento dei B-SUV, combinando un design accattivante con una tecnologia ibrida all’avanguardia. Questo modello si rivolge a un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all’efficienza nei consumi, offrendo un’alternativa valida per chi cerca un’auto versatile e moderna. Con dimensioni compatte e un’ottima abitabilità, la Captur si posiziona come una delle scelte più interessanti sul mercato.

Design e abitabilità

Il design della Renault Captur E-Tech 145 è stato aggiornato per il 2024, presentando linee moderne e proporzioni equilibrate. La parte anteriore è caratterizzata da fari a LED sottili e un paraurti robusto, conferendo al veicolo un aspetto distintivo. Le modifiche al retrotreno, con una nuova firma luminosa a LED, rafforzano ulteriormente la percezione di modernità. Con una lunghezza di 4,24 metri e una larghezza di 1,80 metri, la Captur offre un ambiente interno spazioso e luminoso, grazie anche a materiali di alta qualità utilizzati per rivestimenti e finiture.

Tecnologia e sicurezza

La Renault Captur E-Tech 145 integra tecnologie avanzate che migliorano l’esperienza di guida. La plancia digitale ospita un touchscreen verticale da 10,4 pollici, supportato dal sistema Open R-Link, che consente di sfruttare app come Google Maps e Google Assistant. Inoltre, la Captur offre fino a 28 dispositivi di assistenza alla guida, garantendo un elevato livello di sicurezza. Tra le opzioni disponibili, spicca la guida semi-autonoma di livello 2, che rappresenta un punto di forza per questo modello, posizionandolo al vertice del suo segmento in termini di innovazione tecnologica.

Motorizzazione e prestazioni

Il sistema ibrido E-Tech della Renault Captur combina un motore a combustione interna di 1,6 litri con due unità elettriche, generando una potenza complessiva di 143 CV e una coppia massima di 250 Nm. La trasmissione MultiMode assicura una guida fluida, minimizzando l’effetto tipico delle trasmissioni CVT. Grazie a quattro profili di guida, gli automobilisti possono adattare la risposta del veicolo alle proprie esigenze, dal risparmio energetico alla guida sportiva. La Captur si distingue per il suo comfort, grazie a una taratura delle sospensioni che assorbe bene le irregolarità della strada.

Conclusioni e prezzo

Il prezzo di listino della Renault Captur E-Tech 145 Esprit Alpine parte da 32.700 euro, un investimento che include una dotazione standard completa e tecnologie avanzate. Tra gli accessori opzionali, il sistema audio Harman Kardon e il parcheggio assistito sono scelte consigliate per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida. La Renault Captur E-Tech 145 si presenta come una soluzione di mobilità avanzata per il 2024, combinando efficienza energetica, comfort e innovazione tecnologica, rendendola una scelta competitiva nel panorama dei B-SUV in Italia.