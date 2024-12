Novità in casa Renault per il 2025

Il marchio Renault si prepara a un 2025 ricco di novità e sorprese per gli appassionati di automobili. Tra i modelli che debutteranno sul mercato, spiccano la nuova versione della Renault 5 E-Tech, dotata di una batteria da 40 kWh a prezzo ribassato, e la Renault 4 E-Tech, la prima auto del marchio con tecnologia One Pedal. Non mancheranno anche il restyling della Megane E-Tech e della Austral. Inoltre, è stata recentemente presentata la nuova SUV Rafale, caratterizzata da un motore ibrido plug-in che ne esalta le prestazioni sportive, con un design accattivante e dotazioni tecnologiche avanzate, molte delle quali derivate dalla Alpine.

La Renault Clio: un successo consolidato

Nonostante le novità, la Renault Clio continua a rappresentare una certezza nel mercato automobilistico, non solo in Italia. Nel mese di novembre, la Clio si è posizionata al decimo posto nella classifica delle auto più vendute, con ben 2.643 immatricolazioni, preceduta dalla Captur, che ha registrato 2.729 vendite. Un dato significativo è che tra le Clio vendute lo scorso anno, ben 1.231 modelli erano dotati di impianto GPL di serie, un numero che la colloca al secondo posto dopo la Sandero.

Promozioni imperdibili per la Clio GPL

In un contesto di prezzi dei carburanti in continua oscillazione, il GPL si sta affermando come una scelta vantaggiosa per chi desidera risparmiare sui consumi. La Renault Clio è disponibile in diverse motorizzazioni, tra cui benzina, full hybrid, diesel e GPL. Attualmente, è in corso una promozione valida fino al 7 gennaio, che offre la Clio Evolution dCi 100 a un prezzo di listino di 18.200 euro in caso di permuta o rottamazione. Per attivare il finanziamento, è richiesto un anticipo di 5.100 euro, con rate mensili di 98 euro per 36 mesi.

Al termine del finanziamento, il cliente ha la possibilità di restituire l’auto o di tenerla, versando una maxi rata finale di 12.726 euro. L’importo totale dovuto, tra rate e finanziamento, ammonta a 16.265 euro, con un TAN fisso del 6.99% e un TAEG dell’8.7%. È importante notare che, in caso di restituzione del veicolo, è previsto un limite chilometrico di 30.000 km; per ogni chilometro in eccesso, sarà necessario pagare 0,10 euro.

Per ulteriori dettagli sulle offerte e sui modelli disponibili, è possibile visitare il sito ufficiale di Renault, dove sono presenti informazioni aggiornate e promozioni valide fino al 7 gennaio.