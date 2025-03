Un design rinnovato per il Renault Espace 2025

Il Renault Espace 2025 si presenta con un restyling che ne rinnova l’immagine e le funzionalità. A partire dal frontale, il nuovo design è in linea con le tendenze stilistiche di Renault, come già visto nel modello Rafale. Questo cambiamento non è solo estetico, ma rappresenta un’evoluzione significativa per un veicolo che si è sempre contraddistinto nel segmento dei SUV ibridi a 7 posti. La carrozzeria ha subito un restyling che ha coinvolto oltre un terzo della sua superficie, migliorando l’aspetto generale senza alterare le forme originali.

Comfort e spazio interno

All’interno, il Renault Espace 2025 offre un comfort superiore grazie a un tetto panoramico ampliato, che aumenta la luminosità e la sensazione di spazio. La configurazione a 5 o 7 posti consente di adattare l’abitacolo alle esigenze di passeggeri e bagagli. I sedili della seconda fila sono progettati per scorrere in avanti di 22 cm e possono essere inclinati in quattro angolazioni diverse, garantendo così un accesso facilitato alla terza fila. Questo sistema, denominato Easy Access, rende l’entrata e l’uscita dal veicolo molto più pratiche, soprattutto per i passeggeri più giovani o per chi ha difficoltà di mobilità.

Tecnologia e sicurezza avanzata

Il Renault Espace 2025 non è solo un veicolo spazioso e confortevole, ma è anche dotato di tecnologie all’avanguardia. La trasmissione automatica multi-mode è stata perfezionata per offrire una guida più fluida e reattiva. Inoltre, il sistema di infotainment OpenR Link è stato aggiornato per garantire un’esperienza digitale più intuitiva e connessa. La sicurezza è una priorità, con ben 32 sistemi di assistenza alla guida (ADAS) integrati, che includono la compatibilità con aggiornamenti OTA (Over-the-Air) grazie alla connettività cloud. Questo significa che il veicolo sarà sempre aggiornato con le ultime funzionalità e miglioramenti disponibili.

Disponibilità e prezzi

Gli ordini per il Renault Espace 2025 apriranno prima dell’estate 2025, ma i prezzi di listino non sono ancora stati ufficializzati. Attualmente, il modello parte da un prezzo di 42.300 euro. Con tre allestimenti disponibili, il nuovo Espace promette di soddisfare le diverse esigenze dei clienti, mantenendo sempre un occhio attento alla sostenibilità grazie alla sua motorizzazione ibrida. Questo SUV rappresenta una scelta ideale per le famiglie che cercano un veicolo spazioso, sicuro e tecnologicamente avanzato.