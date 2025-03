Novità nella revisione auto per il 2025

Nel 2025, la revisione auto continua a essere un obbligo fondamentale per tutti i veicoli circolanti. Le recenti modifiche normative hanno introdotto importanti novità nelle procedure di controllo, mirate a garantire maggiore sicurezza e trasparenza. Tra le principali innovazioni, spicca l’obbligo di controlli tramite la porta OBD, che permette di leggere eventuali errori memorizzati nella centralina del veicolo. Questo cambiamento è stato implementato per contrastare frodi legate ai chilometri percorsi e per garantire che le auto siano in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza.

Scadenze e costi della revisione

Secondo l’articolo 80 del Codice della Strada, le scadenze per la revisione variano a seconda del tipo di veicolo. Per le autovetture, la prima revisione deve essere effettuata entro quattro anni dalla prima immatricolazione, seguita da controlli biennali. Tuttavia, per veicoli specifici, come taxi e autoambulanze, la revisione è richiesta annualmente. È fondamentale rispettare queste scadenze per evitare sanzioni, che possono variare da 173 a 694 euro in caso di revisione scaduta.

Aumenti tariffari e sanzioni

Dal 1° novembre 2021, il costo della revisione auto è aumentato a 78,75 euro nei centri autorizzati, mentre le revisioni effettuate presso le sedi della Motorizzazione rimangono a 45 euro. Si prevede un ulteriore aumento nel 2025, portando il costo oltre i 90 euro. È importante notare che circolare con la revisione scaduta non solo comporta una multa, ma anche il divieto di circolazione fino a quando la revisione non viene effettuata. In caso di reiterazione delle violazioni, le sanzioni possono diventare molto severe, con multe che raggiungono i 7.993 euro e il rischio di confisca del veicolo.